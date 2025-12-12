المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد عاطف يكشف كواليس استبعاده من منتخب مصر في كأس العرب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:05 م 12/12/2025
أحمد عاطف

أحمد عاطف

كشف أحمد عاطف مهاجم نادي مودرن سبورت، عن كواليس استبعاده من قائمة منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العرب، رغم استدعائه في القائمة، وسفره برفقة البعثة إلى قطر، قبل استبداله بمروان حمدي، قبل المواجهة الأولى في دور المجموعات.   

وكتب أحمد عاطف عبر حسابه على الفيس بوك: "الحمد لله كان نفسي أبقى موجود مع زمايلي في المنتخب واساعدهم بأكثر شكل أقدر اساعد بيه".

وتابع: "وكان نفسي ابقي موجود، وامثل بلدي في بطولة زي دي لكن قدر الله ما شاء فعل، كام نقطه عايز اوضحها وبعتذر لأي حد معرفتش أرد عليه".

وأكمل: "أنا مكنتش أعرف إني هسافر وابقى مش موجود، وأنا الحمد لله سليم ومش مصاب".

وأوضح أنه لم يكن يرغب في الحديث عن هذا الأمر، للحفاظ على تركيز زملائه في البطولة، وأنه أغلق هذا الملف بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه يتمنى أن ينجح منتخب مصر الأول في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وتعويض ما حدث في بطولة كأس العرب.

مصر (الثاني)
مصر (الثاني)
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العرب أحمد عاطف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg