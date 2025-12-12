كشف أحمد عاطف مهاجم نادي مودرن سبورت، عن كواليس استبعاده من قائمة منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العرب، رغم استدعائه في القائمة، وسفره برفقة البعثة إلى قطر، قبل استبداله بمروان حمدي، قبل المواجهة الأولى في دور المجموعات.

وكتب أحمد عاطف عبر حسابه على الفيس بوك: "الحمد لله كان نفسي أبقى موجود مع زمايلي في المنتخب واساعدهم بأكثر شكل أقدر اساعد بيه".

وتابع: "وكان نفسي ابقي موجود، وامثل بلدي في بطولة زي دي لكن قدر الله ما شاء فعل، كام نقطه عايز اوضحها وبعتذر لأي حد معرفتش أرد عليه".

وأكمل: "أنا مكنتش أعرف إني هسافر وابقى مش موجود، وأنا الحمد لله سليم ومش مصاب".

وأوضح أنه لم يكن يرغب في الحديث عن هذا الأمر، للحفاظ على تركيز زملائه في البطولة، وأنه أغلق هذا الملف بشكل نهائي.

وأشار إلى أنه يتمنى أن ينجح منتخب مصر الأول في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وتعويض ما حدث في بطولة كأس العرب.