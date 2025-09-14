المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بمشاركة بيراميدز.. فيفا يعلن رسميا مواعيد وأماكن مباريات إنتركونتيننتال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:24 م 10/09/2025
بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد وأماكن مباريات بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" والتي ستقام بمشاركة بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعدما انتصر على صنداونز الجنوب أفريقي في الإياب بنتيجة 2-1، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

بيان رسمي من فيفا

وأوضح فيفا في بيانه أن المباراة الأولى ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري بين بيراميدز وضيفه أوكلاند سيتي، وسواجه الفائز من هذه المباراة فريق الأهلي السعودي في جدة يوم 23 من نفس الشهر لتحديد بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وأشار إلى أنه ستجري ثلاث مباريات أخرى - بما فيها نهائي كأس القارات للأندية 2025 خلال شهر ديسمبر 2025.

وتابع فيفا أن النسخة الحالية ستكون بنفس سيناريو الموسم الماضي والتي شارك فيها الأهلي وأوكلاند سيتي والعين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وستكون المباريات بنظام مُعدَّل يُتيح للأندية التي تتبارى في المرحلة الافتتاحية إمكانية المنافسة على لقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ على أرضها؛ مما يمنح هذه الفرق الفرصة لخوض مباراة من البطولة على ملعبها وأمام جماهيرها.

وجاءت المباريات كالتالي:

1- بيراميدز أمام أوكلاند سيتي.. على ملعب الدفاع الجوي.. يوم 14 سبتمبر الجاري.

2- الفائز من (بيراميدز وأوكلاند) مع الأهلي السعودي، المتوَّج بدوري أبطال آسيا.. يوم 23 سبتمبر في التاسعة مساءً، علماً بأن الفائز سيُتوج بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

3- المتأهل من مباراة بيراميدز أو أوكلاند ضد الأهلي يتأهل للمرحلة التالية من البطولة، والتي تبدأ بموقعة ديربي الأمريكتين المقررة يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، والتي ستكون بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي سيتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025.

4- يوم السبت 13 ديسمبر 2025.. مباراة بين الفائز في المواجهتين (بيراميدز أو أوكلاند) مع الأهلي السعودي، ضد الفائز من ديربي الأمريكتين.. للتنافس على كأس التحدي وحجز بطاقة للنهائي.

5- حامل لقب كأس التحدي سيواجه باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وأنهى فيفا بيانه أنه سيتم الإعلان عن مكان تنظيم بعض المباريات (3 و4 و5) في وقت لاحق.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
الأهلي السعودية دوري أبطال أفريقيا بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg