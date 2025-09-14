أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد وأماكن مباريات بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" والتي ستقام بمشاركة بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بعدما انتصر على صنداونز الجنوب أفريقي في الإياب بنتيجة 2-1، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

بيان رسمي من فيفا

وأوضح فيفا في بيانه أن المباراة الأولى ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري بين بيراميدز وضيفه أوكلاند سيتي، وسواجه الفائز من هذه المباراة فريق الأهلي السعودي في جدة يوم 23 من نفس الشهر لتحديد بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وأشار إلى أنه ستجري ثلاث مباريات أخرى - بما فيها نهائي كأس القارات للأندية 2025 خلال شهر ديسمبر 2025.

وتابع فيفا أن النسخة الحالية ستكون بنفس سيناريو الموسم الماضي والتي شارك فيها الأهلي وأوكلاند سيتي والعين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي وريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وستكون المباريات بنظام مُعدَّل يُتيح للأندية التي تتبارى في المرحلة الافتتاحية إمكانية المنافسة على لقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ على أرضها؛ مما يمنح هذه الفرق الفرصة لخوض مباراة من البطولة على ملعبها وأمام جماهيرها.

وجاءت المباريات كالتالي:

1- بيراميدز أمام أوكلاند سيتي.. على ملعب الدفاع الجوي.. يوم 14 سبتمبر الجاري.

2- الفائز من (بيراميدز وأوكلاند) مع الأهلي السعودي، المتوَّج بدوري أبطال آسيا.. يوم 23 سبتمبر في التاسعة مساءً، علماً بأن الفائز سيُتوج بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، كما سيحجز مقعده في الدور التالي.

3- المتأهل من مباراة بيراميدز أو أوكلاند ضد الأهلي يتأهل للمرحلة التالية من البطولة، والتي تبدأ بموقعة ديربي الأمريكتين المقررة يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، والتي ستكون بين كروز أزول المكسيكي، الفائز بنسخة 2025 من مسابقة كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام - والذي سيتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025.

4- يوم السبت 13 ديسمبر 2025.. مباراة بين الفائز في المواجهتين (بيراميدز أو أوكلاند) مع الأهلي السعودي، ضد الفائز من ديربي الأمريكتين.. للتنافس على كأس التحدي وحجز بطاقة للنهائي.

5- حامل لقب كأس التحدي سيواجه باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وأنهى فيفا بيانه أنه سيتم الإعلان عن مكان تنظيم بعض المباريات (3 و4 و5) في وقت لاحق.