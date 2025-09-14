أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد ومكان مباريات بطولة كأس القارات التي ستقام بمشاركة بيراميدز في النسخة الحالية.

ويشارك بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

وأشار موقع "فيفا" إلى أن بيراميدز يبدأ البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي، ثم يلتقي مع الأهلي السعودي في حال تأهله، ومن ثم يلعب مع الفائز من ديربي الأمريكتين في نصف النهائي، وقد يصل بيراميدز للنهائي ليواجه باريس سان جيرمان.

وجاءت مواعيد بطولة إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز كالتالي:

1- أمام أوكلاند سيتي يوم 14 سبتمبر في القاهرة.

2- "حال فوزه" يلعب بيراميدز أمام الأهلي السعودي في السعودية يوم 23 سبتمبر.

3- حال فوز بيراميدز على الأهلي السعودي يلعب مع المتأهل من ديربي الأمريكتين يوم 13 ديسمبر 2025 في نصف نهائي إنتركونتيننتالز

4- حال فوز بيراميدز سيتأهل لنهائي إنتركونتيننتال والذي سيقام ضد باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر 2025.

أزمة بيراميدز والمنتخب الثاني

وهنا قد تأتي الأزمة بين بيراميدز ومنتخب مصر الثاني بالتحديد بقيادة حلمي طولان، بسبب مشاركة لاعبي الفريق السماوي في كأس العرب.

بطولة كأس العرب سيشارك فيها منتخبنا الوطني الثاني بقيادة حلمي طولان خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر في قطر، وبالتالي سيتعارض ذلك مع موعد نصف نهائي ونهائي إنتركونتيننتال 2025.

لكن يحق لبيراميدز منع لاعبيه من المشاركة في البطولة العربية مع منتخب مصر الثاني بسبب أنها بطولة ودية، لكي يشارك في نصف نهائي ونهائي كأس القارات.

بيراميدز يخضع للوائح

كما أنه حال تأهل بيراميدز لنهائي إنتركونتيننتال سيشارك لاعبوه الذين سيتم اختيارهم من قبل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026 أي بعد 3 أيام فقط من نهائي إنتركونتيننتال.

وحسب لوائح فيفا يحق للمنتخبات استدعاء لاعبيها من الأندية قبل أي البطولة بـ14 يوما وبالتالي قد يحتاج حسام حسن بعض لاعبي بيراميدز قبل أمم أفريقيا وهنا لن يستطيع بيراميدز رفض الاستدعاء بسبب أنها بطولة رسمية، وبالتالي قد يلعب بيراميدز "حال صعوده" لنصف النهائي ونهائي إنتركونتيننتال دون لاعبيه الدوليين بسبب أمم أفريقيا.

مشوار بيراميدز حتى نهائي كأس إنتركونتيننتال

1- سيخوض بيراميدز مباراته مع أوكلاند سيتي في القاهرة يوم 14 سبتمبر الجاري.

2- يلعب بيراميدز مع زد يوم 18 سبتمبر 2025 في الجولة السابعة للدوري.

3- حال فوز بيراميدز أمام أوكلاند سيلعب مع الأهلي السعودي يوم 23 سبتمبر في السعودية.

4- يوم 27 سبتمبر 2025 سيلعب بيراميدز مع طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

5- حال فوز بيراميدز على الأهلي السعودي يلعب مع المتأهل من ديربي الأمريكتين يوم 13 ديسمبر 2025.

6- حال فوز بيراميدز سيتأهل لنهائي إنتركونتيننتال والذي سيقام ضد باريس سان جيرمان يوم 17 ديسمبر 2025.

قد يتم تعديل بعض المباريات

يُشار إلى أن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي سيشارك فيها بيراميدز ضد الجيش الرواندي ستقام أحد أيام 19 أو 20 أو 21 سبتمبر الجاري، في العاصمة الرواندية، كيجالي، بينما تقام مواجهة الإياب أحد أيام 26 أو 27 أو 28 من الشهر ذاته في القاهرة.

وبالتالي قد تتغير مواعيد مباريات بيراميدز في الدوري المصري بسبب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.