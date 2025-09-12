تحدث ماير بيفان مهاجم أوكلاند سيتي عن مواجهة بيراميدز المرتقبة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل في إطار منافسات كأس القارات "إنتركونتيننتال".

ووصل أوكلاند سيتي إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، بعد أن خاض معسكرا في الإمارات.

وقال بيفان في تصريحات عبر الموقع الرسمي لأوكلاند سيتي: "نحن متحمسون للمباراة المقبلة ضد بيراميدز وأعتقد أننا استعدينا لها بشكل جيد".

وأضاف: "سندخل المباراة بثقة كاملة بنسبة 100% لتحقيق نتيجة إيجابية، بيراميدز خصم قوي جدًا، لكن في كرة القدم، كل شيء وارد".

وأكمل: "لقد خضنا مباريات كبيرة هذا العام، ويجب أن ندخل هذه المباراة بعقلية: ماذا لو؟ نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا أجرينا التعديلات اللازمة واستعدينا جيدا لها".