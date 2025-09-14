يفقد بيراميدز خدمات ثنائي الفريق في مواجهة نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، تقام في تمام التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب الجوي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال.

غيابات بيراميدز

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن بيراميدز سيفقد خدمات الثنائي مصطفى فتحي ومحمود مرعي في مباراة أوكلاند.

وأضاف المصدر أن كل عناصر الفريق الأخرى جاهزة من الناحية الطبية للتواجد في مباراة أوكلاند سيتي.

موقف رمضان صبحي

وأوضح المصدر أن رمضان صبحي تعافى من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع بيراميدز، لكن القرار يظل في يد المدير الفني.

وكان الاجتماع الفني، شهد التأكيد على ارتداء بيراميدز القميص الأزرق في أبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

فيما يدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.