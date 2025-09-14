المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب أوكلاند سيتي: نعلم كيف سيلعب بيراميدز.. وجئنا من أجل التأهل

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:07 م 13/09/2025
بول بوسا

بول بوسا

أكد بول بوسا، المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي الينوزيلندي، على صعوبة مواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي، غدًا الأحد على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال بول بوسا خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم جيدا مدى صعوبة مواجهة بيراميدز، خاصة وأنه بطل قارة أفريقيا، كما أن الفريق يتمتع بجودة عالية وإمكانيات كبيرة".

وأضاف: "تابعت بيراميدز جبدًا في الفترة الأخيرة، سواء معسكر الإعداد القوي أو اللقاءات الأخيرة في الدوري المصري، وأصبحت أعلم عنه كل شيء، وهو فريق يحاول فرض نفسه في الملعب من خلال الاستحواذ الكامل على الكرة".

وأشار إلى: "بيراميدز سيلعب على السيطرة وفرض أسلوبه، لأن المباراة تقام في مصر، وعلينا الاعتماد على الدفاع القوي في مواجهته من أجل الخروج بنتيجة جيدة تؤهل فريقه إلى الدور الثاني".

وأوضح: " لدي فريق يمتلك خبرة كبيرة في مشاركات عديدة بكأس العالم للأندية والبطولات الكبرى وسنحاول الاستفادة من تلك الخبرات رغم قوة المنافس الممثل لقارة أفريقيا القوية والأكثر خبرة في مثل هذه المباريات".
وأتم: "استعدينا جيدا لتلك المواجهة الصعبة من خلال معسكر لعدة أيام في أبوظبي، وأكثر ما يقلقه هو الإرهاق خاصة وأن بيراميدز يلعب على أرضه في حين استغرق أوكلاند قرابة 17 ساعة في رحلة طيران من أجل الوصول للإمارات ومنها إلى القاهرة".

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضين على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

