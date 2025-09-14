يبدأ نادي بيراميدز مشواره في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، عبر بوابة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد في الدور التمهيدي الأول من كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

ويلعب الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، مع أهلي جدة السعودي بطل آسيا، في مباراة ربع النهائي.

الجائزة المالية الكبرى في كأس إنتركونتيننتال 2025

تعتبر بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 هي النسخة الثانية من البطولة التي استحدثها "فيفا" في العالم الماضي والتي شهدت مشاركة الأهلي، بعد تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية لتقام كل 4 سنوات.

ويعد إجمالي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 13.5 مليون دولار.

وتقام 5 مباريات في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 على غرار ما حدث في العام الماضي، حيث تبدأ بالمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، ثم تقام مباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتليها مباراة كأس ديربي الأمريكتين، وتليها مباراة كأس التحدي، وأخيراً تقام المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال.

ويستهدف نادي بيراميدز الجائزة الكبرى لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 والتي تُقدر بمبلغ 5 ملايين دولار أي ما يعادل ربع مليار جنيه مصر وفقاً لسعر الصرف.

وتأتي جوائز بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 كالتالي:

البطل: 5 مليون دولار.

الوصيف: 4 مليون دولار.

الخاسر من مباراة كأس التحدي: 2 مليون دولار.

الخاسر من مباراة ديربي الأمريكتين ومباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: مليون دولار لكل فريق.

الخاسر من مباراة الدور الفاصل: 500 ألف دولار.