في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي، أكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا لم يكن صدفة، بل ثمرة "عمل جماعي وتخطيط طويل المدى وإيمان راسخ بالقدرة على المنافسة".

وقال عيد في المقابلة: "فخور للغاية بما تحقق، فهو نتيجة جهد سنوات من التفاني، ونحن نعمل دائمًا وفق أهداف واضحة تدعمها ثقة كبيرة في قدراتنا."

ويرى عيد أن نجاح بيراميدز لا يقلل من قيمة الأهلي والزمالك، بل يعزز خريطة الكرة المصرية بوجود منافسين أكثر قوة.

وأضاف: "كلما ازدادت الأندية المصرية تنافسية، انعكس ذلك إيجابًا على المنتخب الوطني وعلى تطور بيراميدز نفسه."

كما أشاد بدور الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في صناعة التجانس وتحقيق إنجاز دوري الأبطال، مؤكدًا أن الفريق يدخل كل بطولة بهدف الفوز، لكن بخطوات متدرجة تضع الطموحات الكبرى نصب العين.

وختم عيد تصريحاته برسالة للاعبين والجماهير: "لقد أصبحنا أبطالًا للقارة، ونبني تاريخنا بأيدينا. المشاركة في كأس القارات محطة جديدة نحو العالمية، وعلينا أن نفخر بما نقدمه لأنه سيبقى محفورًا لسنوات طويلة".

ويستعد بيراميدز لمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في كأس القارات اليوم الأحد، في أول مباراة رسمية له أمام نادٍ من خارج أفريقيا.