كلام فى الكورة
الحلم يقترب.. بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:52 م 14/09/2025
بيراميدز وأوكلاند سيتي

فرحة لاعبي بيراميدز بالهدف الأول ضد أوكلاند سيتي

حسم فريق بيراميدز تأهله للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا أمام الأهلي السعودي، بعدما حقق الفوز على أوكلاند سيتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وانتصر بيراميدز مساء اليوم الأحد، على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الدور التمهيدي من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وبادر وليد الكرتي بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 74، ومن ثم سجل مصطفى زيكو الهدف الثالث في الدقيقة 84.

أرقام الثلاثية

ويعد هذا الهدف الثالث لوليد الكرتي في الموسم الحالي 2025-26، بعدما سجل ثنائية أمام الأهلي في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

بينما سجل مروان حمدي الهدف الثاني له في الموسم الحالي بعدما سجل أمام فريق الإسماعيلي في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

أما مصطفى زيكو فسجل أولى أهدافه مع بيراميدز في الموسم الحالي بعدما تم التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من زد.

للتعرف على ما حدث في المباراة اضغط هنا

مشوار بيراميدز

وبهذه النتيجة، يلعب بيراميدز مع أهلي جدة السعودي على ملعبه يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث ستقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا وهي بطولة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المتأهل من مباراة بيراميدز والأهلي السعودي سيتأهل للمرحلة التالية للبطولة القارية، وذلك لمنافسة الفائز من ديربي الأمريكتين على لقب كأس التحدي، والفائز من هذه المباراة سيتأهل للمباراة النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي.

بيراميدز شارك في هذه المباراة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، إثر الفوز على صنداونز في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشارك بيراميدز في بطولة كأس العالم للأندية 2029 القادمة.

اقتراب الحلم

ويقترب نادي بيراميدز من التتويج بأول بطولة له من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما فاز ببطولتين فقط طوال تاريخه وهم دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، وكأس مصر 2023-24.

