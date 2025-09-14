أبدى كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، سعادته بعدما حسم فريقه التأهل إلى الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وانتصر بيراميدز على أوكلاند سيتي مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس القارات 2025.

وقال يورتشيتش في تصريحات بعد المباراة: "اليوم كان يجب علينا الفوز للتأهل والصعود للمرحلة القادمة من البطولة وهذا هو المهم".

وأضاف: "توقعت أن يلعب فريق أوكلاند سيتي بطريقة هجومية ولعب مفتوح ولكنه اختار الدفاع وحماية مرماه ولكن لهم كل الاحترام وفي النهاية فريقي نجح في التسجيل والفوز".

وأوضح مدرب بيراميدز: "نقطة التحول في مباراة اليوم هي الضغط في الشوط الثاني، حيث طلبت من اللاعبين فعل ذلك وبالفعل سجلنا أكثر من هدف".

وأنهى: "أهلي جدة فريق قوي جدًا ولديه لاعبين جيدين قادمين من أوروبا ولكن علينا الاستعداد جيدًا وتقديم أداء جيد ولعب كرة ممتعة أمامه".

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة أهلي جدة يوم 23 سبتمبر المقبل، في المملكة العربية السعودية، في مباراة الفائز فيها يتوج بلقب كأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا، كما سيتأهل للدور نصف النهائي في إنتركونتيننتال لمواجهة الفائز من ديربي الأمريكتين.