كلام فى الكورة
رمضان صبحي ضمن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:47 م 20/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي السعودي

أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى مدينة جدة لمواجهة الأهلي السعودي، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأبطال القارات.

ويلتقي بيراميدز، بطل إفريقيا، مع الأهلي السعودي، بطل آسيا، في التاسعة مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بجدة، في مباراة ضمن كأس الإنتركونتيننتال، حيث يتنافس الفريقان على لقب بطولة القارات الثلاث.

زد يحتج رسميا على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي، زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد الشيبي، محمد حمدي، طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، وليد الكرتي، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، بلاتي توريه

خط الهجوم: دودو الجباس، يوسف أوباما، فيستون ماييلي، مروان حمدي

جدول ترتيب الدوري بعد فوز بيراميدز على زد

وتغادر بعثة بيراميدز، مساء اليوم، إلى جدة استعدادًا للمباراة المرتقبة، بعد أن أنهى الفريق تدريباته في القاهرة.

ومن المقرر أن يصل الفريق إلى جدة مساءً، حيث سيخوض تدريبين، الأول مساء الأحد على الملعب الفرعي لاستاد الإنماء، والثاني مساء الإثنين على ملعب المباراة.

الأهلي السعودي بيراميدز كأس إنتركونتيننتال كرونسلاف يورتشيتش

