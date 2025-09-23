المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

دودو الجباس: نبحث عن المجد أمام أهلي جدة.. واللعب الجماعي أهم سلاح لبيراميدز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:05 م 21/09/2025
دودو الجباس - بيراميدز

دودو الجباس

أكد دودو الجباس مهاجم نادي بيراميدز، أن فريقه يبحث عن تحقيق المجد خلال مباراة أهلي جدة في مباراة كأس إنتركونتيننتال، مشيراً إلى أن اللعب الجماعي أهم سلاح لفريقه.

ومن المقرر أن يستضيف "الراقي" نظيره بيراميدز على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في نهائي بطولة كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

تصريحات دودو الجباس

وقال الجباس في حوار أجراه مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "مباراة أهلي جدة تاريخية نبحث فيها عن المجد، وسنخوضها بلا أي ضغوط وسنلعبها للمتعة، طمعًا في تاريخ لن يتكرر كثيرًا، فكلنا متحمسون وجاهزون لتقديم مباراة جيدة، خاصة بعد فوزنا في آخر 3 مباريات خضناها".

وأضاف: "أهلي جدة فريق كبير ويضم لاعبين كبارًا، لكني لا أؤمن بالفوارق، فإذا كان الأهلي بطلًا، فنحن أبطال القارة السوداء، ونمتلك لاعبين دوليين في منتخباتهم، لذلك سيفوز الأكثر جاهزية والأقل أخطاءً، وزخم الفريق السعودي بالنجوم ليس دليلًا على فوزهم المؤكد علينا، فالكرة تعطي لمن يعطيها".

وتابع: "أحلم بهز شباك الأهلي السعودي ودخول التاريخ عبر بوابته".

وأكمل مهاجم بيراميدز: "اللعب الجماعي هو أكبر وأهم سلاح لبيراميدز، كذلك الروح العالية التي تميز فريقنا، والتعطش الكبير في تحقيق البطولات، التي سيكون دافعًا قويًا في تحقيق الفوز".

وواصل: "مواجهة محرز؟ بالتأكيد ستكون مواجهة ممتعة للغاية، فمحرز من اللاعبين الموهوبين الذين لديهم ملكة التحكم بالكرة، تجعلني استمتع بما يقدمه من فن كروي، مثلما رأيته من قبل بين أقدام محمد أبو تريكة، ومحمد الشلهوب".

وأتم دودو الجباس: "أدرك تمامًا أن الجماهير هي وقود الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وبالفعل أيضًا نحتاجها، والحمد لله بدأت الجماهير المصرية تشاهدنا عبر التلفزيون بكل اهتمام، خاصة عندما توجنا باللقب الإفريقي بدليل امتلاء الملعب في المباراة النهائية أمام صنداونز، وبالتدريج بدأ أولياء أمور اللاعبين في الفئات السنية يتواجدون في النادي لبناء قاعدة جماهيرية جديدة سينتبه لها صغار اللاعبين".

مباراة أهلي جدة القادمة
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال دودو الجباس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

