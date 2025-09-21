المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تحضيرًا لمباراة بيراميدز وأهلي جدة.. فيفا يتسلم ملعب الإنماء

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:54 م 21/09/2025
الإنماء

ملعب الإنماء بمدينة جدة

أكمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إجراءات تسلم ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء"، اليوم الأحد، تحضيرًا لاستضافة المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وأهلي جدة ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره أهلي جدة، لحساب منافسات كأس إنتركونتيننتال، حيث سيسعى الثنائي للتتويج بلقب كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، وتنطلق المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري.

فيفا يتسلم ملعب الإنماء

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فيفا تسلم ملعب الإنماء بعد أن وقع مسؤولي الاتحاد الدولي، على نموذج الاستلام، تمهيدًا لتجهيزه قبل مباراة بيراميدز أمام أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضحت الصحيفة أن تجهيزات ملعب الإنماء بدأت من قبل مباراة أهلي جدة والهلال، التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي، إذ بدأ بالفعل تركيب الإضاءات الخاصة بحفل التتويج بكأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، الذي سيظفر به الفائز من مواجهة بيراميدز والراقي.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لن يجري تعديلات كبيرة على ملعب الإنماء، إذ سبق وأن تم تجهيزه على النحو الكافي، أثناء استضافته لمباريات كأس العالم للأندية 2023، التي توج بها مانشستر سيتي.

 

 

مباراة أهلي جدة القادمة
أهلي جدة الاتحاد الدولي لكرة القدم بيراميدز ملعب الإنماء

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

