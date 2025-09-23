استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، على حكم مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة، تقام مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة"، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ، والتأهل إلى نصف نهائي كأس انتركونتيننتال لمواجهة المتأهل من ديربي الأمريكتين.

حكم مباراة بيراميدز وأهلي جدة

ويتولى الروماني إستفان كوفاكس، إدارة مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة تحكيميًا، المقرر لها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، بتوقيت مصر والسعودية.

ويعد إستفان كوفاكس من حكام النخبة في أوروبا، حيث إن كان أدار نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير الذي جمع بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وحسمه فريق العاصمة الفرنسية (5-0).

كما أدار قمة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة جمعت بين باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد، ضمن مرحلة المجموعات، والتي حسمها أيضًا فريق العاصمة (4-0).

بيراميدز يعرفه

لن تكون هذه المباراة الأولى التي يلعبها بيراميدز، بعدما خاض ربع نهائي كأس مصر لموسم 20-21، ضد النادي الأهلي، تحت صافرة إستفان كوفاكس، وقتها فاز الأحمر (2-1)، لكن السماوي حصل على ركلة جزاء سجلها رمضان صبحي في الدقيقة 90+6.

وعلى صعيد الكرة المصرية، تولى الحكم الروماني إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لموسم 18-19، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت إشهار 8 بطاقات صفراء.