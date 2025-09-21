أقدم نادي بيراميدز على شراء مجموعة من تذاكر مباراة فريقه أمام أهلي جدة السعودي، والتي من المقرر أن تجمع بينهما من منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويضرب بيراميدز موعدًا مع نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، الثلاثاء المقبل، إذ يسعى الثنائي للتتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ للمرة الأولى.

بيراميدز يستعد لأهلي جدة

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي بيراميدز قام بشراء عدد 1500 تذكرة من إجمالي العدد المطروح، لمباراة الفريق أمام أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح مصطفى طنطاوي، مدير المركز الإعلامي في بيراميدز للصحيفة، أن النادي السماوي قام بشراء 5% من تذاكر اللقاء بواقع 1500 ستذهب لمحبي الفريق.

وكشفت الصحيفة أن نادي بيراميدز سيتلقَّى دعمًا خلال المباراة أمام أهلي جدة من مشجعين لنادي الزمالك، حيث أوضحت أن محمد الأسواني، رئيس رابطة مشجعي الأبيض في جدة، أعلن أن أعضاءها حجزوا، حتى الآن، 400 تذكرة.

