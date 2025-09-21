المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

0 0
16:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 1
13:30
روما

روما

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

5 2
18:15
ميتز

ميتز

الدوري الإسباني
مايوركا

مايوركا

1 1
17:15
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جماهير الزمالك ستحضر.. بيراميدز يحجز 5% من تذاكر مباراته أمام أهلي جدة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:55 م 21/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

أقدم نادي بيراميدز على شراء مجموعة من تذاكر مباراة فريقه أمام أهلي جدة السعودي، والتي من المقرر أن تجمع بينهما من منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويضرب بيراميدز موعدًا مع نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، الثلاثاء المقبل، إذ يسعى الثنائي للتتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ للمرة الأولى.

بيراميدز يستعد لأهلي جدة

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي بيراميدز قام بشراء عدد 1500 تذكرة من إجمالي العدد المطروح، لمباراة الفريق أمام أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح مصطفى طنطاوي، مدير المركز الإعلامي في بيراميدز للصحيفة، أن النادي السماوي قام بشراء 5% من تذاكر اللقاء بواقع 1500 ستذهب لمحبي الفريق.

وكشفت الصحيفة أن نادي بيراميدز سيتلقَّى دعمًا خلال المباراة أمام أهلي جدة من مشجعين لنادي الزمالك، حيث أوضحت أن محمد الأسواني، رئيس رابطة مشجعي الأبيض في جدة، أعلن أن أعضاءها حجزوا، حتى الآن، 400 تذكرة.

فيفا يوافق على طلب أهلي جدة قبل موقعة بيراميدز

مباراة أهلي جدة القادمة
أهلي جدة بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

78

تحضير وبناء هجمة من جانب فريق أرسنال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg