المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لقاء أحمر لم يتم وانتصار الأبيض.. ماذا حدث في مواجهات أهلي جدة الأخيرة مع الأندية المصرية؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:24 م 22/09/2025
الزمالك ضد أهلي جدة

الزمالك ضد أهلي جدة - صورة أرشيفية

يستعد نادي أهلي جدة السعودي، لمواجهة نظيره بيراميدز، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال، في لقاء على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، غدًا الثلاثاء.

ويلتقي أهلي جدة مع بيراميدز، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية.

وكان فريق الأهلي السعودي يستعد لخوض مواجهة ودية أمام نادي مصري آخر، هو الأهلي، في نوفمبر من العام الماضي، ضمن مهرجان اعتزال خالد مسعد نجم كتيبة "الراقي" السابق.

وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، أعلنت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمكة المكرمة، تأجيل حفل الاعتزال الخاص بنجم المنتخب السعودي السابق خالد مسعد، إلى وقت لاحق.

وأوضحت الجمعية أن حفل الاعتزال تم تأجيله بسبب عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه، ولرغبة الجمعية في ظهوره بأفضل شكل بما يليق مع النجم السعودي، وأيضًا في ظل ارتباط النادي الأهلي المصري بعدة منافسات آخرى خلال الفترة ذاتها.

وكانت آخر المواجهات التي أقيمت بين أهلي جدة والأندية المصرية، قد جمعته بفريق الزمالك، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي الودية، في يناير 2024.

وتوج الزمالك باللقب على حساب الأهلي السعودي، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب آل مكتوم بالإمارات.

وجاءت ثلاثية الزمالك بأقدام كلا من: شيكابالا، يوسف أوباما وعمار ياسر.

وكان الأهلي السعودي يقوده المدرب ماتياس يايسله، وهو لا يزال في منصب المدير الفني للفريق، بعدما نجح في قيادته للتتويج بدوري أبطال آسيا، في الموسم الماضي.

مباراة أهلي جدة القادمة
الزمالك أهلي جدة بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg