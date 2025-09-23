يستعد نادي أهلي جدة السعودي، لمواجهة نظيره بيراميدز، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال، في لقاء على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، غدًا الثلاثاء.

ويلتقي أهلي جدة مع بيراميدز، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب الإنماء في المملكة العربية السعودية.

وكان فريق الأهلي السعودي يستعد لخوض مواجهة ودية أمام نادي مصري آخر، هو الأهلي، في نوفمبر من العام الماضي، ضمن مهرجان اعتزال خالد مسعد نجم كتيبة "الراقي" السابق.

وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، أعلنت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية بمكة المكرمة، تأجيل حفل الاعتزال الخاص بنجم المنتخب السعودي السابق خالد مسعد، إلى وقت لاحق.

وأوضحت الجمعية أن حفل الاعتزال تم تأجيله بسبب عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه، ولرغبة الجمعية في ظهوره بأفضل شكل بما يليق مع النجم السعودي، وأيضًا في ظل ارتباط النادي الأهلي المصري بعدة منافسات آخرى خلال الفترة ذاتها.

وكانت آخر المواجهات التي أقيمت بين أهلي جدة والأندية المصرية، قد جمعته بفريق الزمالك، في نهائي بطولة كأس دبي للتحدي الودية، في يناير 2024.

وتوج الزمالك باللقب على حساب الأهلي السعودي، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب آل مكتوم بالإمارات.

وجاءت ثلاثية الزمالك بأقدام كلا من: شيكابالا، يوسف أوباما وعمار ياسر.

وكان الأهلي السعودي يقوده المدرب ماتياس يايسله، وهو لا يزال في منصب المدير الفني للفريق، بعدما نجح في قيادته للتتويج بدوري أبطال آسيا، في الموسم الماضي.