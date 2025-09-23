أكد علي مجرشي لاعب فريق أهلي جدة، أن مواجهة بيراميدز، في بطولة كأس إنتركونتيننتال، ليست مواجهة سهلة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق السعودي يسعون لإسعاد جماهيرهم، بتحقيق كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وقال علي مجرشي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية قبل لقاء بيراميدز: "غدًا مباراة للوطن في يوم الوطن، بإذن الله سنقدم الأفضل لإسعاد الجماهير الأهلاوية".

وتابع لاعب الأهلي السعودي حديثًا قائلًا: "لا نتوقع خوض مواجهة سهلة غدًا، ودائمًا ما نحترم جميع الفرق التي نواجهها".

وأتم: "نتمنى إضافة كأس للتاريخ إلى الخزينة الأهلاوية، وإن شاء الله لا نخيب آمال الجماهير".

وتوج نادي أهلي جدة بلقب دوري أبطال آسيا، في الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على كاواساكي فرونتالي الياباني، بهدفين دون رد، سجلهما جالينو وفرانك كيسيه.

وفي المقابل يشارك نادي بيراميدز في المسابقة العالمية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة أيضًا عبر تاريخه، على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلتقي بيراميدز مع أهلي جدة، مساء الثلاثاء، على أرضية ملعب الإنماء في السعودية.