أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على جاهزية لاعبيه لخوض مواجهة أهلي جدة، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة"، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة المتأهل من ديربي الأمريكتين.

مؤتمر مدرب بيراميدز

قال يورتشيتش بالمؤتمر الصحفي: "سعيد وفخور بالمرحلة التي وصل إليها بيراميدز، واللعب على لقب كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، حيث إنها مرحلة مهمة في تاريخ النادي، الذي أصبح في العالمية خلال فترة زمنية وجيزة".

أضاف: "لم أحد يتوقع أن يحقق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا واللعب في إنتركونتيننتال وكأس العالم خلال هذه المدة، الحلم أصبح واقعًا، ونحن نلعب في هذا المستوى، ولدينا فرصة للوصول إلى نقطة أبعد".

أضاف: "طالبت اللاعبين بضرورة إظهار قوتهم في مواجهة خصم قوي أمام جماهيره، وإظهار الشغف والقتال للفوز والوصول إلى مرحلة اللعب في قطر، وإضافة إنجاز جديد لتاريخ بيراميدز والكرة المصرية".

واصل: "واجهت أهلي جدة من قبل عندما كنت مدربًا للنصر، وهو الآن فريق قوي ويمتلك لاعبين رائعين ومدرب مميز وجماهير ضخمة".

أشار مدرب بيراميدز: "شاهدت آخر مباراتين للفريق في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، والفريق أظهر قوة كبيرة ورد فعل، لكن في النهاية أثق بشدة في لاعبي بيراميدز وقدرتهم على الفوز".

أوضح: "فارق الإمكانيات المالية بين بيراميدز والأهلي؟ المال مهم في كرة القدم لكنه ليس أهم شيء، الملعب هو الفيصل في حسم المباريات".

اختتم تصريحاته: "بيراميدز يعاني من بعض الغيابات، لكن المجموعة المتواجدة جاهزة وأثق بهم، وأتوجه بالتهنئة للشعب السعودي بشأن اليوم الوطني الذي يتوافق مع نفس يوم المباراة".