المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يورتشيتش: طالبت لاعبي بيراميدز بإظهار قوتهم أمام الأهلي.. والمال ليس كل شيء

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:45 م 22/09/2025
كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز

كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، على جاهزية لاعبيه لخوض مواجهة أهلي جدة، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة"، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة المتأهل من ديربي الأمريكتين.

مؤتمر مدرب بيراميدز

قال يورتشيتش بالمؤتمر الصحفي: "سعيد وفخور بالمرحلة التي وصل إليها بيراميدز، واللعب على لقب كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، حيث إنها مرحلة مهمة في تاريخ النادي، الذي أصبح في العالمية خلال فترة زمنية وجيزة".

أضاف: "لم أحد يتوقع أن يحقق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا واللعب في إنتركونتيننتال وكأس العالم خلال هذه المدة، الحلم أصبح واقعًا، ونحن نلعب في هذا المستوى، ولدينا فرصة للوصول إلى نقطة أبعد".

أضاف: "طالبت اللاعبين بضرورة إظهار قوتهم في مواجهة خصم قوي أمام جماهيره، وإظهار الشغف والقتال للفوز والوصول إلى مرحلة اللعب في قطر، وإضافة إنجاز جديد لتاريخ بيراميدز والكرة المصرية".

واصل: "واجهت أهلي جدة من قبل عندما كنت مدربًا للنصر، وهو الآن فريق قوي ويمتلك لاعبين رائعين ومدرب مميز وجماهير ضخمة".

أشار مدرب بيراميدز: "شاهدت آخر مباراتين للفريق في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، والفريق أظهر قوة كبيرة ورد فعل، لكن في النهاية أثق بشدة في لاعبي بيراميدز وقدرتهم على الفوز".

أوضح: "فارق الإمكانيات المالية بين بيراميدز والأهلي؟ المال مهم في كرة القدم لكنه ليس أهم شيء، الملعب هو الفيصل في حسم المباريات".

اختتم تصريحاته: "بيراميدز يعاني من بعض الغيابات، لكن المجموعة المتواجدة جاهزة وأثق بهم، وأتوجه بالتهنئة للشعب السعودي بشأن اليوم الوطني الذي يتوافق مع نفس يوم المباراة".

مباراة بيراميدز القادمة
أهلي جدة بيراميدز كأس انتركونتيننتال مباراة بيراميدز وأهلي جدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg