لرفع اسم مصر عاليًا.. بيراميدز يواجه أهلي جدة بحثًا عن إنجاز جديد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:08 ص 23/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

يخطف ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي "الإنماء" الأضواء، اليوم الثلاثاء، حيث المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وأهلي جدة السعودي، ضمن منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" 2025.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره أهلي جدة، للتتويج بكأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، والذي تجرى منافساته ضمن كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتخطى نادي بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بالدور الأول من إنتركونتيننتال، وأقيمت في القاهرة على أرضية ملعب 30 يونيو.

ويتأهل الفريق الفائز بين بيراميدز وأهلي جدة إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث سيضرب موعدًا مع المتأهل من ديربي الأمريكتين، بحثًا عن لقب جديد يحصده.

حلم مشترك بين بيراميدز وأهلي جدة

اجتمعت أحلام بيراميدز وأهلي جدة في نقطة واحدة، حيث توج كلاهما بلقب قاري للمرة الأولى في تاريخهما، إذ حصد السماوي بدوري أبطال أفريقيا، وظفر الراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى بيراميدز لترسيخ قواعده والاستمرار على طريق البطولات، إذ يبحث عن اللقب الثالث له، بعد تتويجه بكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

ويرغب أهلي جدة في الاستمرار على درب البطولات القارية والعالمية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، إذ سيسعى بحصد كأس القارات الثلاث المقدم من فيفا.

تصريحات يورتيتش

قال يورتشيتش بالمؤتمر الصحفي: "سعيد وفخور بالمرحلة التي وصل إليها بيراميدز، واللعب على لقب كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، حيث إنها مرحلة مهمة في تاريخ النادي، الذي أصبح في العالمية خلال فترة زمنية وجيزة".

وأضاف: "لم أحد يتوقع أن يحقق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا واللعب في إنتركونتيننتال وكأس العالم خلال هذه المدة، الحلم أصبح واقعًا، ونحن نلعب في هذا المستوى، ولدينا فرصة للوصول إلى نقطة أبعد".

يورتشيتش: طالبت لاعبي بيراميدز بإظهار قوتهم أمام الأهلي.. والمال ليس كل شيء

تصريحات يايسله

قال يايسله في المؤتمر الصحفي: "بيراميدز فريق قوي يملك لاعبين بمستويات عالية، وأسلوب لعبه قد يسبب مشاكل لأي منافس".

وأضاف: "قمنا بتحليل أسلوب بيراميدز وسنعمل على هزيمته مستفيدين من لعب المباراة على أرضنا وبدعم جماهيرنا الوفية، سنقدم أفضل ما لدينا ونفخر بما حققناه".

وأكمل: "لديّ شعور إيجابي بشأن مباراة الغد ونأمل في وضع بصمة إيجابية للجماهير الأهلاوية غدا في يوم مميز وهو اليوم الوطني السعودي".

مدرب أهلي جدة: بيراميدز فريق صعب.. والجماهير تزيد قوتنا أمامه

حكام مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على إسناد القيادة التحكيمية لمباراة بيراميدز أمام أهلي جدة، إلى طاقم روماني.

ويدير الروماني إستفان كوفاكس، مباراة بيراميدز أمام أهلي جدة تحكيميًا، ويعاونه طاقم يضم ماريسا ميهاي المساعد الأول، وفيرنسيز تونيوجي المساعد الثاني، وماريان باربو الحكم المساعد الرابع.

تقارير: أهلي جدة يتواصل مع بعض القنوات الفضائية لإذاعة مباراة بيراميدز

موعد المباراة

تقام المباراة بين بيراميدز وأهلي جدة، على أرضية ملعب ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث اللقاء عبر منصة شاهد صاحبة الحقوق الرقمية للمباراة، فيما يُتاح النقل عالميًّا عبر DAZN، وقناة فيفا الرسمية في يوتيوب، بينما لم تعلن أي قناة تلفزيونية عن نقلها لأحداث المواجهة.

مباراة أهلي جدة القادمة
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

