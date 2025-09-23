يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة ويتصدرها لقاء الأهلي السعودي مع بيراميدز ببطولة كأس إنتركونتيننتال، كما يخوض الأهلي والزمالك جولة جديدة في الدوري المصري.

ويضرب بيراميدز موعدًا الليلة مع الأهلي السعودي في تحدي بطلي أفريقيا وآسيا للمنافسة على لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

ولحساب الدوري المصري، يلتقي الأهلي مع حرس الحدود، والزمالك مع الجونة في الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.

ولعشاق الدوري الإسباني، ستقام 4 مباريات أبرزها ريال مدريد مع ليفانتي.

وستكون الإثارة حاضرة أيضًا في كأس كاراباو، حيث تقام عدة مباريات في دور الـ32، وربما أبرزها إيفرتون ضد وولفرهامبتون، لينكولن سيتي مع تشيلسي، ويستضيف ليفربول نظيره ساوثامبتون.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

كأس إنتركونتيننتال

9:00 مساء.. الأهلي السعودي ضد بيراميدز.. منصة شاهد وقناة فيفا عبر يوتيوب

الدوري المصري

5:00 مساء.. حرس الحدود ضد الأهلي.. أون سبورت 1

8:00 مساء.. الزمالك ضد الجونة.. أون سبورت 1

8:00 مساء.. طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.. أون سبورت 2

الدوري الإسباني

8:00 مساء.. إسبانيول ضد فالنسيا.. beIN SPORTS 3

8:00 مساء.. أتلتيك بلباو ضد جيرونا.. beIN SPORTS 7

10:30 مساء.. ليفانتي ضد ريال مدريد.. beIN SPORTS 1

10:30 مساء.. إشبيلية ضد فياريال.. beIN SPORTS 3

كأس كاراباو

9:45 مساء.. فولهام ضد كامبريدج يونايتد.. beIN SPORTS 6

9:45 مساء.. إيفرتون ضد وولفرهامبتون.. beIN SPORTS 9

9:45 مساء. بارنسلي ضد برايتون.. beIN SPORTS 5

9:45 مساء.. لينكولن سيتي ضد تشيلسي.. beIN SPORTS 4

10:00 مساء.. ليفربول ضد ساوثامبتون.. beIN SPORTS 2

كأس خادم الحرمين الشريفين

6:35 مساء.. الحزم ضد نادي نيوم

9:30 مساء.. جدة ضد النصر.. قناة ثمانية

9:30 مساء.. الوحدة ضد الاتحاد.. قناة ثمانية