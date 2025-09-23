المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

مباريات اليوم.. جولة جديدة للأهلي والزمالك بالدوري.. وصدام بيراميدز في إنتركونتيننتال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:33 ص 23/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة ويتصدرها لقاء الأهلي السعودي مع بيراميدز ببطولة كأس إنتركونتيننتال، كما يخوض الأهلي والزمالك جولة جديدة في الدوري المصري.

ويضرب بيراميدز موعدًا الليلة مع الأهلي السعودي في تحدي بطلي أفريقيا وآسيا للمنافسة على لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتيننتال.

ولحساب الدوري المصري، يلتقي الأهلي مع حرس الحدود، والزمالك مع الجونة في الجولة الثامنة من المسابقة المحلية.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ولعشاق الدوري الإسباني، ستقام 4 مباريات أبرزها ريال مدريد مع ليفانتي.

وستكون الإثارة حاضرة أيضًا في كأس كاراباو، حيث تقام عدة مباريات في دور الـ32، وربما أبرزها إيفرتون ضد وولفرهامبتون، لينكولن سيتي مع تشيلسي، ويستضيف ليفربول نظيره ساوثامبتون.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

كأس إنتركونتيننتال

9:00 مساء.. الأهلي السعودي ضد بيراميدز.. منصة شاهد وقناة فيفا عبر يوتيوب

الدوري المصري

5:00 مساء.. حرس الحدود ضد الأهلي.. أون سبورت 1

8:00 مساء.. الزمالك ضد الجونة.. أون سبورت 1

8:00 مساء.. طلائع الجيش ضد المقاولون العرب.. أون سبورت 2

الدوري الإسباني

8:00 مساء.. إسبانيول ضد فالنسيا.. beIN SPORTS 3

8:00 مساء.. أتلتيك بلباو ضد جيرونا.. beIN SPORTS 7

10:30 مساء.. ليفانتي ضد ريال مدريد.. beIN SPORTS 1

10:30 مساء.. إشبيلية ضد فياريال.. beIN SPORTS 3

كأس كاراباو

9:45 مساء.. فولهام ضد كامبريدج يونايتد.. beIN SPORTS 6

9:45 مساء.. إيفرتون ضد وولفرهامبتون.. beIN SPORTS 9

9:45 مساء. بارنسلي ضد برايتون.. beIN SPORTS 5

9:45 مساء.. لينكولن سيتي ضد تشيلسي.. beIN SPORTS 4

10:00 مساء.. ليفربول ضد ساوثامبتون.. beIN SPORTS 2

كأس خادم الحرمين الشريفين

6:35 مساء.. الحزم ضد نادي نيوم

9:30 مساء.. جدة ضد النصر.. قناة ثمانية

9:30 مساء.. الوحدة ضد الاتحاد.. قناة ثمانية

بيراميدز مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات الدوري المصري حرس الحدود ضد الأهلي مباريات الدوري المصري اليوم الزمالك والجونة

