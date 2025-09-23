يخوض نادي بيراميدز مواجهة من العيار الثقيل ضد الأهلي السعودي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف ملعب "الإنماء" في جدة مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس بيراميدز والأهلي السعودي على كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، والذي تجرى منافساته ضمن كأس إنتركونتيننتال 2025.

حلم اللقب العالمي يراود بيراميدز والأهلي السعودي

سيكون ظهور بيراميدز والأهلي السعودي استثنائيا الليلة لأنهما يشاركان لأول مرة في مثل هذه الأحداث العالمية الرسمية.

وكان بيراميدز انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

ويتطلع بيراميدز - بطل أفريقيا- والأهلي السعودي - بطل آسيا- لنيل أول بطولة عالمية تابعة للفيفا في تاريخهما.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي؟

لم تعلن أي قناة تليفزيونية الحصول على حقوق إذاعة مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي مجانًا عبر منصة FIFA+.

كما تنقل منصة شاهد أحداث المباراة أيضًا.

