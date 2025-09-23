المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال 2025.. ماذا يحدث في حالة تعادل بيراميدز وأهلي جدة؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:34 ص 23/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

يستعد بيراميدز لخوض مباراة قوية ضد أهلي جدة السعودي، في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" 2025.

بيراميدز، بطل أفريقيا، يحل ضيفا على الأهلي السعودي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، لخوض ثاني مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025.

وبعد فوز بيراميدز في المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي (3-0)، يتنافس الفريق السماوي مع أهلي جدة على أول لقب في بطولة إنتركونتيننتال 2025، وهو كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وتقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة المشعة".

ماذا يحدث في حالة تعادل بيراميدز وأهلي جدة؟

وفقا للوائح البطولة الإقصائية، يلعب الفريقان شوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة، في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي حالة استمرار التعادل بنهاية الوقت الإضافي، يلجأ الفريقان للعب ركلات ترجيح لتحديد الفائز بالمباراة، والذي يتأهل للمباراة التالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفائز في المباراة الثانية بين الأهلي وبيراميدز، يتأهل لخوض المباراة الرابعة (كأس التحدي)، مع الفائز باللقاء الثالث (ديربي الأمريكتين)، بين بطلي أمريكا الشمالية والجنوبية.

بينما يصعد المتوج بكأس التحدي في المباراة الرابعة، لخوض نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في شهر ديسمبر المقبل.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

