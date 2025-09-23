اعتاد عشاق الكرة العربية على رؤية أنديتها وهي تنافس في بطولات فيفا العالمية مثل كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال.

ويشهد اليوم الثلاثاء حكاية جديدة من المواجهات العربية في البطولات العالمية، حيث يضرب بيراميدز موعدًا مع الأهلي السعودي على كأس القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتننتال 2025.

ويستضيف ملعب "الإنماء" في جدة مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويحصل الفائز في هذه المواجهة على كأس فيفا للقارات الثلاث (آسيا، أفريقيا، المحيط الهادئ) وسيتأهل أيضًا إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال؟

حكايات المواجهات العربية في بطولات فيفا

كثيرا ما تكون المواجهات العربية حاضرة في البطولات العالمية التي تنظمها فيفا للفرق مثل كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال.

وسيكون ظهور بيراميدز والأهلي السعودي استثنائيا الليلة لأنهما يشاركان لأول مرة في مثل هذه الأحداث العالمية الرسمية.

علما أن بيراميدز شارك في الدور التمهيدي لبطولة إنتركونتيننتال وانتصر على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة.

بيراميدز والأهلي السعودي... المواجهة العربية رقم 14 في البطولات العالمية

تحمل مباراة بيراميدز والأهلي السعودي رقم 14 في المواجهات العربية ببطولات "فيفا" سواء كأس العالم للأندية أو إنتركونتيننتال.

وبدأت المنافسة العربية بالصبغة العالمية منذ 25 عاما وتحديدا في عام 2000.

بقيادة محرز وإيفان توني.. القوة الضاربة تقود تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام بيراميدز

إليكم نتائج المواجهات العربية في بطولات "فيفا"

النصر السعودي 4-3 الرجاء المغربي.. دور المجموعات كأس العالم للأندية 2000.

الأهلي المصري 0-1 الاتحاد السعودي.. كأس العالم للأندية 2005

السد القطري 2-1 الترجي التونسي.. ربع نهائي كأس العالم للأندية 2011

العين الإماراتي 3-0 الترجي التونسي.. ربع نهائي كأس العالم للأندية 2018

الهلال السعودي 1-0 الترجي التونسي.. ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019

وفي نفس النسخة 2019 فاز الترجي على السد القطري 6-2 في مباراة المركز الخامس بالبطولة

الأهلي المصري 1-0 الدحيل القطري.. ربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2020

الهلال السعودي 6-1 الجزيرة الإماراتي.. ربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2021

الأهلي المصري 4-0 الهلال السعودي.. مباراة البرونزية في كأس العالم للأندية نسخة 2021

الهلال السعودي 1-1 الوداد المغربي ( 5-3 ركلات الترجيح ).. في ربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2022

الأهلي المصري 3-1 الاتحاد السعودي.. ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023

الأهلي المصري 3-0 العين الإماراتي.. كأس القارات الثلاث ببطولة إنتركونتننتال 2024

الوداد المغربي 1-2 العين الإماراتي.. دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025

إيفرتون وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي السعودي