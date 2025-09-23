يستهدف نادي بيراميدز الفوز على أهلي جدة، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل حصد كأس القارات الثلاث ضمن كؤوس منافسات إنتركونتيننتال للأندية 2025، ما ينعش الخزينة بمكافأة مالية ضخمة تبلغ نحو 100 مليون جنيه مصري.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي السعودي، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

100 مليون جنيه تحفز بيراميدز

تأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي، بعد أن تفوق على أرضه في ملعب الدفاع الجوي (3-0) على أوكلاند سيتي في مباراة أقيمت ضمن الدور التمهيدي لكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وتضم المسابقة التي استحدثها فيفا في 2024 أكثر من كأس، من بينها كأس القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ).

ويتنافس بيراميدز مع أهلي جدة على كأس القارات الثلاث، المؤهل أيضًا إلى كأس التحدي الذي يلتقي خلاله الفائز بين الفريقين المصري والسعودي، بالمتأهل من ديربي الأمريكيتين، الشمالية والجنوبية.

ويحصد الفائز بكأس القارات الثلاث بين بيراميدز والأهلي، جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار أمريكي، أي نحو 100 مليون جنيه مصري، على أن يحصل الخاسر منهما على مليون دولار فقط.

الجوائز المالية لكأس إنتركونتيننتال للأندية

- البطل: 5 مليون دولار

- الوصيف: 4 مليون دولار

- الخاسر من مباراة كأس التحدي: 2 مليون دولار

- الخاسر من مباراة ديربي الأمريكتين ومباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: مليون دولار لكل فريق

- الخاسر من مباراة الدور التمهيدي: 500 ألف دولار