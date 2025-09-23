المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جوائز كأس إنتركونتيننتال.. 100 مليون جنيه تحفز بيراميدز أمام أهلي جدة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:42 م 23/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

يستهدف نادي بيراميدز الفوز على أهلي جدة، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل حصد كأس القارات الثلاث ضمن كؤوس منافسات إنتركونتيننتال للأندية 2025، ما ينعش الخزينة بمكافأة مالية ضخمة تبلغ نحو 100 مليون جنيه مصري.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي السعودي، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

100 مليون جنيه تحفز بيراميدز

تأهل بيراميدز لمواجهة الأهلي السعودي، بعد أن تفوق على أرضه في ملعب الدفاع الجوي (3-0) على أوكلاند سيتي في مباراة أقيمت ضمن الدور التمهيدي لكأس إنتركونتيننتال للأندية 2025.

وتضم المسابقة التي استحدثها فيفا في 2024 أكثر من كأس، من بينها كأس القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ).

ويتنافس بيراميدز مع أهلي جدة على كأس القارات الثلاث، المؤهل أيضًا إلى كأس التحدي الذي يلتقي خلاله الفائز بين الفريقين المصري والسعودي، بالمتأهل من ديربي الأمريكيتين، الشمالية والجنوبية.

ويحصد الفائز بكأس القارات الثلاث بين بيراميدز والأهلي، جائزة مالية قدرها 2 مليون دولار أمريكي، أي نحو 100 مليون جنيه مصري، على أن يحصل الخاسر منهما على مليون دولار فقط.

الجوائز المالية لكأس إنتركونتيننتال للأندية

- البطل: 5 مليون دولار

- الوصيف: 4 مليون دولار

- الخاسر من مباراة كأس التحدي: 2 مليون دولار

- الخاسر من مباراة ديربي الأمريكتين ومباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: مليون دولار لكل فريق

- الخاسر من مباراة الدور التمهيدي: 500 ألف دولار

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال للأندية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg