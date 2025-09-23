كشف نادي بيراميدز عن القناة الناقلة لأحداث مباراة الفريق أمام أهلي جدة السعودي، ضمن منافسات مسابقة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" 2025.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة، بحثًا عن التتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

وتأهل بيراميدز لمواجهة أهلي جدة، بعد أن حسم مباراته أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جرى بالدور الأول من كأس إنتركونتيننتال.

ويصعد الفائز من مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة، إلى دور نصف النهائي من كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، حيث سيواجه الفريق المتأهل من مواجهة ديربي الأمريكتين.

وينتظر باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية من كأس إنتركونتيننتال، الفريق الفائز في دور نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي

أعلن نادي بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أن مباراة الفريق أمام أهلي جدة السعودي، ستنقل أحداثها عبر قناة "إم بي سي أكشن" ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث اللقاء عبر منصة شاهد صاحبة الحقوق الرقمية للمباراة، وقناة فيفا الرسمية في يوتيوب.