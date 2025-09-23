المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

صور تذكارية وحضور جماهيري كبير.. لقطات ما قبل مباراة بيراميدز وأهلي جدة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:46 م 23/09/2025
شهد ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء" حضورًا جماهيريًا كثيفًا، قبل دقائق من المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وأهلي جدة السعودي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة، بحثًا عن التتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الإنماء في تمام التاسعة مساءً.

طالع أجواء ما قبل مباراة بيراميدز وأهلي جدة من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى

أجواء ما قبل مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

تواجدت جماهير أهلي جدة بكثافة في ملعب الإنماء من أجل مساندة الفريق أمام بيراميدز، حيث يبحث الراقي عن تحقيق لقب أول تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وظهر لاعبو بيراميدز في ملعب الإنماء قبل بداية المباراة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في "الإنماء" الذي شهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا.

وتواجد لاعبو أهلي جدة وبيراميدز، مبكرًا من أجل تفقد أرضية الميدان، قبل بداية الإحماءات.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي

أعلن نادي بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أن مباراة الفريق أمام أهلي جدة السعودي، ستنقل أحداثها عبر قناة "إم بي سي أكشن" ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث اللقاء عبر منصة شاهد صاحبة الحقوق الرقمية للمباراة، وقناة فيفا الرسمية في يوتيوب.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز إنتركونتيننتال

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

