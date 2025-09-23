شهد ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء" حضورًا جماهيريًا كثيفًا، قبل دقائق من المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وأهلي جدة السعودي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة، بحثًا عن التتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الإنماء في تمام التاسعة مساءً.

أجواء ما قبل مباراة بيراميدز والأهلي السعودي

تواجدت جماهير أهلي جدة بكثافة في ملعب الإنماء من أجل مساندة الفريق أمام بيراميدز، حيث يبحث الراقي عن تحقيق لقب أول تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وظهر لاعبو بيراميدز في ملعب الإنماء قبل بداية المباراة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في "الإنماء" الذي شهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا.

وتواجد لاعبو أهلي جدة وبيراميدز، مبكرًا من أجل تفقد أرضية الميدان، قبل بداية الإحماءات.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي

أعلن نادي بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أن مباراة الفريق أمام أهلي جدة السعودي، ستنقل أحداثها عبر قناة "إم بي سي أكشن" ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث اللقاء عبر منصة شاهد صاحبة الحقوق الرقمية للمباراة، وقناة فيفا الرسمية في يوتيوب.