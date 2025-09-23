افتتح فيستون ماييلي التسجيل لصالح بيراميدز أمام أهلي جدة، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال، ليضع بطل أفريقيا في المقدمة أمام بطل آسيا.

وجاء الهدف في الدقيقة 21، بعدما استلم المهاجم الكونغولي تمريرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد على يمين الحارس إدوارد ميندي، معلنًا عن الهدف الأول للفريق المصري.

ويعد هذا الهدف الثاني لماييلي بقميص بيراميدز هذا الموسم، بعدما خاض 8 مباريات سجل خلالها هدفين؛ الأول في الدوري المحلي والثاني في لقاء اليوم أمام أهلي جدة.

مفاجأة في تشكيل بيراميدز

دخل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اللقاء بمفاجأة هجومية، بعدما منح الفرصة لمحمود زلاكة للظهور أساسيًا لأول مرة، بينما أبقى على البرازيلي إيفرتون داسيلفا على مقاعد البدلاء كورقة رابحة.

تشكيل بيراميدز أمام أهلي جدة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وجاء على مقاعد البدلاء:

محمود جاد – علي جبر – يوسف أوباما – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – دودو الجباس – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا.