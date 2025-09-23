المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضربة للأهلي السعودي.. إصابة قوية تجبر جالينو على الخروج أمام بيراميدز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:45 م 23/09/2025
جالينو

لاعب الأهلي جالينو

شهدت مباراة الأهلي السعودي أمام بيراميدز المصري في نهائي كأس إنتركونتيننتال، مساء اليوم على ملعب الإنماء، إصابة قوية تعرض لها لاعب الأهلي جالينو، اضطرته لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 29.

ودفع الجهاز الفني باللاعب صالح أبو الشامات بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

وعلى مستوى النتيجة، يفرض بيراميدز نفسه بقوة حتى الآن، بعدما افتتح التسجيل عبر مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 21.

جاء الهدف إثر تمريرة متقنة على حدود منطقة الجزاء، هيأها لنفسه ليسدد كرة صاروخية لا تُرد، سكنت الزاوية اليمنى للحارس السنغالي إدوارد ميندي، مانحًا فريقه الأفضلية.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لماييلي بقميص بيراميدز منذ انطلاق الموسم، بعد مشاركته في 8 مباريات سابقة سجل خلالها هدفًا واحدًا في الدوري المصري الممتاز.

بهذا التقدم، يواصل بيراميدز تأكيد جديته في كتابة التاريخ، بعدما أصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا، ويسعى الآن لإضافة بطولة جديدة على حساب بطل آسيا.

مفاجأة في تشكيل بيراميدز

دخل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اللقاء بمفاجأة هجومية، بعدما منح الفرصة لمحمود زلاكة للظهور أساسيًا لأول مرة، بينما أبقى على البرازيلي إيفرتون داسيلفا على مقاعد البدلاء كورقة رابحة.

تشكيل بيراميدز أمام أهلي جدة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وجاء على مقاعد البدلاء:

محمود جاد – علي جبر – يوسف أوباما – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – دودو الجباس – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا.

Al بيراميدز الأهلي ضد الأهرام ahli saudi vs pyramids مباراة بيراميدز والاهلي السعودي بيراميدز والاهلي السعودي مباراه بيراميدز والاهلي السعودي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg