شهدت مباراة الأهلي السعودي أمام بيراميدز المصري في نهائي كأس إنتركونتيننتال، مساء اليوم على ملعب الإنماء، إصابة قوية تعرض لها لاعب الأهلي جالينو، اضطرته لمغادرة أرض الملعب في الدقيقة 29.

ودفع الجهاز الفني باللاعب صالح أبو الشامات بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

وعلى مستوى النتيجة، يفرض بيراميدز نفسه بقوة حتى الآن، بعدما افتتح التسجيل عبر مهاجمه الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 21.

جاء الهدف إثر تمريرة متقنة على حدود منطقة الجزاء، هيأها لنفسه ليسدد كرة صاروخية لا تُرد، سكنت الزاوية اليمنى للحارس السنغالي إدوارد ميندي، مانحًا فريقه الأفضلية.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لماييلي بقميص بيراميدز منذ انطلاق الموسم، بعد مشاركته في 8 مباريات سابقة سجل خلالها هدفًا واحدًا في الدوري المصري الممتاز.

بهذا التقدم، يواصل بيراميدز تأكيد جديته في كتابة التاريخ، بعدما أصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا، ويسعى الآن لإضافة بطولة جديدة على حساب بطل آسيا.

مفاجأة في تشكيل بيراميدز

دخل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اللقاء بمفاجأة هجومية، بعدما منح الفرصة لمحمود زلاكة للظهور أساسيًا لأول مرة، بينما أبقى على البرازيلي إيفرتون داسيلفا على مقاعد البدلاء كورقة رابحة.

تشكيل بيراميدز أمام أهلي جدة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – كريم حافظ – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وجاء على مقاعد البدلاء:

محمود جاد – علي جبر – يوسف أوباما – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – دودو الجباس – محمد رضا بوبو – مصطفى زيكو – إيفرتون داسيلفا.