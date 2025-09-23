سجل إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، هدف التعادل لفريقه أمام بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز مع أهلي جدة السعودي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء، ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025".

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 21 عن طريق فيستون ماييلي بعد تسديدة قوية سكنت شباك إدوارد ميندي، قبل أن يتعادل إيفان توني للأهلي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعدما تم عرقلة مهاجم الفريق السعودي من قبل أسامة جلال، مدافع بيراميدز.

وكان بيراميدز قد شارك في هذه المباراة بعدما فاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0، في الدور التمهيدي للبطولة.

وشارك بيراميدز في هذه البطولة بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

ويتوج الفائز من هذه المباراة بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، بالإضافة إلى أنه سيضمن الحصول على جائزة مالية كبرى، بالإضافة إلى مواجهة الفائز من ديربي الأمريكتين في نصف النهائي، على أن يصعد الفائز منهما إلى النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان.

ويسعى كلا من بيراميدز وأهلي جدة في التتويج بأول بطولة يشارك بها الثنائي تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصد أهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، ليحجز مقعده هو الآخر في كأس العالم للأندية 2029، إلى جانب مشاركته في إنتركونتيننتال.