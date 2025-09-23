المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أسامة جلال يغادر مباراة بيراميدز وأهلي جدة مصابًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:18 م 23/09/2025
أسامة جلال

أسامة جلال لحظة إصابته

غادر المدافع أسامة جلال، لاعب نادي بيراميدز، مباراة فريقه أمام أهلي جدة السعودي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، بسبب تعرضه للإصابة.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، حيث يسعى الثنائي نحو تحقيق لقب كأس القارات الثلاث أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة.

إصابة أسامة جلال

تعرض أسامة جلال للإصابة بعد سقوطه أثناء محاولته قطع الكرة من لاعب أهلي جدة، حيث نجح الأخير في مراوغة مدافع بيراميدز قبل أن يطلق تسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي حارس السماوي.

وسقط أسامة جلال مصابًا على أرضية الملعب، مبديًا عدم قدرته على استكمال ما تبقى من المباراة، وتبين ذلك بوجود الجهاز الطبي لنادي بيراميدز الذي سارع لعلاجه.

وشارك علي جبر بدلًا من أسامة جلال وذلك في الدقيقة 45+12 من زمن الشوط الأول من اللقاء.

وتشير نتيجة المباراة بين بيراميدز وأهلي جدة إلى التعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث افتتح فيستون ماييلي التسجيل للسماوي، قبل أن يعادل إيفان توني النتيجة من علامة الجزاء لأصحاب الأرض.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg