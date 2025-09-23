غادر المدافع أسامة جلال، لاعب نادي بيراميدز، مباراة فريقه أمام أهلي جدة السعودي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، بسبب تعرضه للإصابة.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، حيث يسعى الثنائي نحو تحقيق لقب كأس القارات الثلاث أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة.

إصابة أسامة جلال

تعرض أسامة جلال للإصابة بعد سقوطه أثناء محاولته قطع الكرة من لاعب أهلي جدة، حيث نجح الأخير في مراوغة مدافع بيراميدز قبل أن يطلق تسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي حارس السماوي.

وسقط أسامة جلال مصابًا على أرضية الملعب، مبديًا عدم قدرته على استكمال ما تبقى من المباراة، وتبين ذلك بوجود الجهاز الطبي لنادي بيراميدز الذي سارع لعلاجه.

وشارك علي جبر بدلًا من أسامة جلال وذلك في الدقيقة 45+12 من زمن الشوط الأول من اللقاء.

وتشير نتيجة المباراة بين بيراميدز وأهلي جدة إلى التعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث افتتح فيستون ماييلي التسجيل للسماوي، قبل أن يعادل إيفان توني النتيجة من علامة الجزاء لأصحاب الأرض.