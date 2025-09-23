انفجر اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي مع نادي بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، ليسجل 3 أهداف في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025 أمام أهلي جدة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على أهلي جدة في مباراة جارية بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن كأس القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، أحد كؤوس منافسات إنتركونتيننتال للأندية 2025.

هاتريك ماييلي

نجح ماييلي في تسجيل هاتريك تاريخي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال للأندية أمام أهلي جدة في الدقائق 21 و71 و75 على الترتيب.

وتفنن ماييلي في هز شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ناجحًا في تسجيل الأهداف الثلاثة بقدمه اليمنى، الأول من صناعة إبراهيما بلاتي توريه، والثاني من تمريرة لزلاكة، قبل أن يحرز هدفًا ثالثًا من مجهود فردي.

وكان بإمكان فيستون ماييلي أن يسجل هدفًا رابعًا في شباك الفريق السعودي، قبل إلغائه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الـVAR.

وواصل ماييلي تألقه اللافت مع بيراميدز، ليصل إلى هدفه رقم 43 في 89 مباراة خاضها في جميع المسابقات الرسمية، منذ انضمامه صيف 2023.

يشار إلى أن بيراميدز يلتقي في مباراته المقبلة بمنافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025، الفائز من ديربي الأمريكيتين الجنوبية والشمالية.