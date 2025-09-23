المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بطل القارات الثلاث.. كم حصد بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال للأندية؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:20 م 23/09/2025
بيراميدز

من مباراة أهلي جدة وبيراميدز

توج نادي بيراميدز بأول كؤوس إنتركونتيننتال للأندية 2025، اليوم الثلاثاء، بعدما تفوق بثلاثة أهداف لواحد على مضيفه الأهلي السعودي في مباراة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتأهل بيراميدز لمواجهة أهلي جدة، بعد أن اجتاز عقبة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وحصد بيراميدز كأس القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، ليصعد إلى الدور التالي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2025، حيث يلتقي بالفائز من ديربي الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، 13 ديسمبر المقبل.

كم حصد بيراميدز بعد الفوز بأول كأس في إنتركونتيننتال؟

وفاز بيراميدز بكأس القارات الثلاث، ليحصد جائزة مالية مقدمة من فيفا، قدرها 2 مليون دولار أمريكي، أي نحو 100 مليون جنيه مصري، فيما حصل الأهلي السعودي، بعد خسارته، على مليون دولار فقط.

وفيما يلي، الجوائز المالية لكأس إنتركونتيننتال للأندية..

- البطل: 5 مليون دولار

- الوصيف: 4 مليون دولار

- الخاسر من مباراة كأس التحدي: 2 مليون دولار (ضمنها بيراميدز مع فرصة مضاعفة الجائزة المالية إذا فاز بكأس التحدي)

- الخاسر من مباراة ديربي الأمريكتين ومباراة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: مليون دولار لكل فريق (الأهلي السعودي)

- الخاسر من مباراة الدور التمهيدي: 500 ألف دولار (أوكلاند سيتي)

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
بيراميدز كأس إنتركونتيننتال للأندية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

