كلام فى الكورة
بعد الفوز التاريخي.. منافس ومكان وموعد مباراة بيراميدز المقبلة في كأس إنتركونتيننتال

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:34 م 23/09/2025
لاعبو فريق بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز خلال مواجهة أهلي جدة

حجز نادي بيراميدز مقعده، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، عقب انتصاره التاريخي على فريق أهلي جدة، وتتويجه بلقب كأس القارات الثلاث.

ويستعد بيراميدز لاستكمال مشوار أحلامه، بحثًا عن تحقيق إنجاز آخر، بالتأهل لنهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، والفوز بلقب كأس التحدي.

وتحمل المواجهة المقبلة لبيراميدز مسمى "كأس التحدي"، الذي توج به فريق باتشوكا المكسيكي على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز المقبلة في كأس إنتركونتيننتال، يوم السبت الموافق 13 ديسمبر المقبل، في قطر.

ولم يتم تحديد هوية منافس بيراميدز حتى الآن، بسبب عدم انتهاء منافسات بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس، لتحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقي بطل أمريكا الجنوبية، مع نادي كروز أزول المكسيكي بطل كأس الكونكاكاف، يوم 10 ديسمبر في قطر، في لقاء ديربي الأمريكيتين.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
بيراميدز كأس إنتركونتيننتال موعد مباراة بيراميدز المقبلة

