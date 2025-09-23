المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"صدمة وحزن وقميص الأهلي والزمالك".. لقطات من فوز بيراميدز بكأس نصف الارض (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:44 م 23/09/2025
توج بيراميدز بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ مساء اليوم الثلاثاء، بعدما انتصر على الأهلي السعودي.

وانتصر بيراميدز مساء الثلاثاء على أهلي جدة بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025".

وبادر فيستون ماييلي بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل إيفان توني في الشوط الأول من ركلة جزاء لأهلي جدة، وفي الشوط الثاني أحرز فيستون ماييلي هدفين في الدقيقة 71 و75.

وبهذه النتيجة، يتوج بيراميدز بكأس نصف الأرض باعتباره هزم بطل آسيا وهو الأهلي السعودي، وبطل أوقيانوسيا وهو أوكلاند سيتي.

وفاز بيراميدز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي من بطولة إنتركونتيننتال ليتأهل إلى الدور الثاني، ومن المقرر أن ينافس بيراميدز المتأهل من ديربي الأمريكتين في الدور نصف النهائي، والفائز منها سيتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي.

لقطات من مباراة بيراميدز وأهلي جدة

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جماهير النادي الأهلي السعودي وذلك بعد استقبال شباك إدوارد ميندي الثلاثية من ماييلي.

وفي مدرجات نادي بيراميدز ظهر الدعم الجماهيري من بقمصان النادي الأهلي والزمالك مما يؤكد الروح الرياضية لدى الجماهير المصرية.

لمشاهدة لقطات من مباراة بيراميدز وأهلي جدة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

وفي لقطات من تتويج بيراميدز باللقب القاري، ظهرت الفرحة الكبيرة للاعبي الفريق السماوي ورئيس النادي التنفيذي ممدوح عيد.

لمشاهدة لقطات من تتويج بيراميدز التاريخي اضغط هنا

