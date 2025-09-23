المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"تركت جماهير أهلي جدة في حسرة ".. ماذا قالت الصحف السعودية عن فوز بيراميدز بكأس نصف الأرض؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:47 م 23/09/2025
بيراميدز

ثلاثية مايلي حديث الصحف

تباينت ردود أفعال الصحف السعودية عقب سقوط أهلي جدة أمام بيراميدز المصري بنتيجة (3-1) في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، وهي الهزيمة التي منحت الفريق المصري لقب "بطل القارات الثلاث" بعدما حصد بطولة أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

وأجمعت الصحف السعودية على أن ثلاثية فيستون مايلي وتألق الحارس أحمد الشناوي كانا العاملين الحاسمين في فوز بيراميدز على أهلي جدة، في ليلة منحت الفريق المصري لقبًا قاريًا استثنائيًا، بينما تركت جماهير الأهلي حسرة كبيرة بعد وداع البطولة على أرضها وبين أنصارها.

الشرق الأوسط: مايلي بطل الليلة

أشادت صحيفة الشرق الأوسط بالمهاجم الكونغولي فيستون مايلي، الذي سجل "هاتريك" تاريخي قاد بيراميدز للتأهل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مايلي هدد مرمى الحارس إدوارد ميندي مبكرًا، قبل أن يوقع على ثلاثيته في الدقائق (21 و71 و75)، مؤكدة أن تألق أحمد الشناوي حرم الأهلي من العودة في الشوط الثاني.

البلاد: فوز تاريخي لبيراميدز

وصفت صحيفة البلاد فوز بيراميدز بـ"التاريخي والمستحق"، مشيرة إلى البداية القوية للفريق المصري، ومحاولات الأهلي التي تصدى لها الشناوي ببراعة.

واعتبرت الصحيفة أن تألق مايلي وحسمه للفرص السانحة كان الفارق في المواجهة، بعدما واصل اللاعب تألقه ليهدي فريقه أول ألقابه القارية الكبرى.

اليوم: جماهير غفيرة وخسارة موجعة

أما صحيفة اليوم، فركزت على الأجواء الجماهيرية في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، حيث حضر أكثر من 49 ألف متفرج لمؤازرة الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق السعودي حاول السيطرة في الشوط الثاني من خلال تحركات رياض محرز وماتيو دامس، إلا أن براعة الشناوي أفسدت تلك المحاولات، مؤكدة أن بيراميدز كان أكثر فاعلية أمام المرمى.

الرياضية: خسارة مختصرة

واكتفت صحيفة الرياضية بتعليق مقتضب عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "الأهلي يخسر أمام بيراميدز بثلاثية ويغادر كأس القارات للأندية 2025"، في إشارة إلى خيبة أمل الجماهير السعودية من النتيجة.

بيراميدز الأهلي ضد الأهرام مباراة بيراميدز والاهلي السعودي بيراميدز والاهلي السعودي مباراه بيراميدز والاهلي السعودي al ahli saudi vs pyramids

