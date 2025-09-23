كشف أحمد عاطف "قطة"، لاعب بيراميدز، سر الفوز على الأهلي السعودي في إنتركونتيننتال 2025.

وانتصر بيراميدز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس القارات 2025 "إنتركونتيننتال".

ليتأهل بيراميدز إلى المنافسة على كأس التحدي، إذ ينتظر الفائز من ديربي الأمريكتين "الجنوبية والشمالية" وفي حال فوزه سيتأهل للنهائي لمواجهة باريس سان جيرمان.

وقال "قطة" عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "عشنا أجواءً ممتعة أمام أهلي جدة، وأي فريق يتمنى اللعب في مثل هذه الأجواء، جماهير الأهلي كبيرة بالتأكيد، وحققنا فوزا أمام فريق كبير بالأخص وأنه المتوج بدوري أبطال آسيا، لكننا احترمناه ودرسناه جيدًا وربنا أكرمنا في النهاية".

وأضاف: "يورتشيتش ركز على كل شيء قبل المباراة بالأخص الكرات الثابتة لأنه الأهلي كان مميزًا فيها بالأخص في مباراتي الهلال وناساف الأوزبكي".

وأنهى لاعب بيراميدز: "عانينا من الإرهاق مثل الأهلي، لأننا نشارك في كل البطولات دوري وكأس، والإرهاق كان علينا جميعًا وأعتقد أننا اجتهدنا أكثر وبالتالي حققنا الفوز".

وكان بيراميدز قد شارك في بطولة إنتركونتيننتال بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الأخير على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.