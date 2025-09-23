المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد عاطف "قطة": عشنا أجواءً ممتعة.. وهذا سر الفوز على الأهلي السعودي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:18 م 24/09/2025
أحمد عاطف قطة أمام الأهلي

أحمد عاطف "قطة" - لاعب بيراميدز

كشف أحمد عاطف "قطة"، لاعب بيراميدز، سر الفوز على الأهلي السعودي في إنتركونتيننتال 2025.

وانتصر بيراميدز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس القارات 2025 "إنتركونتيننتال".

ليتأهل بيراميدز إلى المنافسة على كأس التحدي، إذ ينتظر الفائز من ديربي الأمريكتين "الجنوبية والشمالية" وفي حال فوزه سيتأهل للنهائي لمواجهة باريس سان جيرمان.

وقال "قطة" عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "عشنا أجواءً ممتعة أمام أهلي جدة، وأي فريق يتمنى اللعب في مثل هذه الأجواء، جماهير الأهلي كبيرة بالتأكيد، وحققنا فوزا أمام فريق كبير بالأخص وأنه المتوج بدوري أبطال آسيا، لكننا احترمناه ودرسناه جيدًا وربنا أكرمنا في النهاية".

وأضاف: "يورتشيتش ركز على كل شيء قبل المباراة بالأخص الكرات الثابتة لأنه الأهلي كان مميزًا فيها بالأخص في مباراتي الهلال وناساف الأوزبكي".

وأنهى لاعب بيراميدز: "عانينا من الإرهاق مثل الأهلي، لأننا نشارك في كل البطولات دوري وكأس، والإرهاق كان علينا جميعًا وأعتقد أننا اجتهدنا أكثر وبالتالي حققنا الفوز".

وكان بيراميدز قد شارك في بطولة إنتركونتيننتال بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الأخير على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

أهلي جدة
أهلي جدة
أخبار إحصائيات
أهلي جدة الأهلي السعودي كأس القارات بيراميدز إنتركونتيننتال أحمد عاطف قطة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg