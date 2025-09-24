علق أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي السعودي السابق على الهزيمة التي تلقاها بطل آسيا ضد بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وقدم بيراميدز ملحمة تاريخية أمس الثلاثاء بعدما قهر الأهلي السعودي في ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3-1، ليحصد بطل أفريقيا على لقب القارات الثلاث (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ).

ويرى المرزوقي أنه كان يجب على لجنة المسابقات بالدوري السعودي تأجيل لقاء الأهلي والهلال الذي كان يسبق مواجهة بيراميدز، كما حمل أيضًا المدرب الألماني ماتياس يايسله مسؤولية الخسارة.

وقال رئيس النادي الأهلي السعودي السابق في تصريحات عبر صحيفة "الرياضية": "أرى أنه كان يجب تأجيل مواجهة الأهلي أمام الهلال في الجولة الثالثة من الدوري، لقد عانى اللاعبون من الإرهاق وظهر ذلك واضحا ضد بيراميدز، وكان سببا في الخسارة القاسية".

وأضاف: "المدرب يايسله يتحمل المسؤولية أيضًا، حيث أشرك جالينو رغم أنه عائد من الإصابة، وتم استبداله بعد ذلك، هذا بجانب ضعط خط الدفاع الذي سمح لهجمات بيراميدز طوال اللقاء".

وأكمل: "الأهلي لم يكن يستحق حتى التعادل، وفي النهاية الحمد لله أن اللقاء انتهى بثلاثية فقط، لأن الكارثة كانت ستكون أكبر".