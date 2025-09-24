المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رئيس الأهلي السعودي السابق: نجونا من كارثة أكبر أمام بيراميدز.. وسببان وراء السقوط

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:53 م 24/09/2025
صورة من مباراة أهلي جدة وبيراميدز

بيراميدز والأهلي السعودي

علق أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي السعودي السابق على الهزيمة التي تلقاها بطل آسيا ضد بيراميدز في بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وقدم بيراميدز ملحمة تاريخية أمس الثلاثاء بعدما قهر الأهلي السعودي في ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3-1، ليحصد بطل أفريقيا على لقب القارات الثلاث (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ).

ليلة تاريخية للكرة الأفريقية.. ماذا قال كاف عن فوز بيراميدز على الأهلي السعودي؟

ويرى المرزوقي أنه كان يجب على لجنة المسابقات بالدوري السعودي تأجيل لقاء الأهلي والهلال الذي كان يسبق مواجهة بيراميدز، كما حمل أيضًا المدرب الألماني ماتياس يايسله مسؤولية الخسارة.

وقال رئيس النادي الأهلي السعودي السابق في تصريحات عبر صحيفة "الرياضية": "أرى أنه كان يجب تأجيل مواجهة الأهلي أمام الهلال في الجولة الثالثة من الدوري، لقد عانى اللاعبون من الإرهاق وظهر ذلك واضحا ضد بيراميدز، وكان سببا في الخسارة القاسية".

وأضاف: "المدرب يايسله يتحمل المسؤولية أيضًا، حيث أشرك جالينو رغم أنه عائد من الإصابة، وتم استبداله بعد ذلك، هذا بجانب ضعط خط الدفاع الذي سمح لهجمات بيراميدز طوال اللقاء".

وأكمل: "الأهلي لم يكن يستحق حتى التعادل، وفي النهاية الحمد لله أن اللقاء انتهى بثلاثية فقط، لأن الكارثة كانت ستكون أكبر".

  

 

بيراميدز الأهلي ضد الأهرام كأس القارات للأندية بيراميدز والاهلي السعودي

أخبار تهمك

