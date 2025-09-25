وضع المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، السماوي على طريق الألقاب، بعد أن ساهم في تتويج الفريق بثلاث بطولات خلال ما يقرب من موسمين.

ويُعد كرونسلاف يورتشيتش المدرب الثالث عشر في تاريخ نادي بيراميدز، إلا أن الكرواتي تفوق على جميع من سبقه في قيادة السماوي، إذ وضع الفريق على منصات التتويج.

تجارب غير ناجحة

تولى 12 مدربًا المهمة الفنية لنادي بيراميدز، ما بين أجانب ومصريين بعضهم لم يقد الفريق سوى في مباريات قليلة يمكن عدها على أصابع اليد.

ويتشابه المدربون الذين تولوا المهمة الفنية لنادي بيراميدز، قبل يورتشيتش، منذ تغيير اسمه في 2018 في عدم تحقيق أي ألقاب، رغم الأسماء الكبيرة التي ارتدت قميص السماوي منذ تلك اللحظة حتى الآن.

مدربو بيراميدز منذ 2018

- ألبرتو فالنتيم: 3 مباريات (لم يتوج).

- ريكاردو لا فولب: 7 مباريات (لم يتوج).

- حسام حسن: 11 مباراة (لم يتوج).

- أحمد حسن: مباراة (لم يتوج).

- رامون دياز: 13 مباراة (لم يتوج).

- سباستيان ديسابر: 19 مباراة (لم يتوج).

- زيزو: مباراتان (لم يتوج).

- أنتي كاسيتش: 33 مباراة (لم يتوج).

- رودولفو أروابارينا: 37 مباراة (لم يتوج).

- تاكيس جونياس: 12 مباراة (لم يتوج).

- إيهاب جلال: 29 مباراة (لم يتوج).

- تاكيس جونياس: 39 مباراة (لم يتوج).

- جايمي باتشيكو: 59 مباراة (لم يتوج).

- كرونسلاف يورتشيتش: 91 مباراة (توج بـ3 بطولات).

صانع التاريخ

صنع بيراميدز التاريخ تحت قيادة كرونسلاف يورتشيتش، حيث قاد المدرب الكرواتي فريقه للتتويج بـ3 ألقاب تنوعت ما بين محلية وقارية وعالمية.

ونجح بيراميدز في حصد لقب كأس مصر أمام زد، ليتوج السماوي تحت قيادة يورتشيتش بالبطولة الأولى في تاريخه، حيث وضع الكرواتي فريقه على طريق المجد.

وتمكن بيراميدز من تحقيق مفاجأة بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب ماميلودي صنداونز، ليفتح اللقب الباب أمام السماوي نحو المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وكأس السوبر الأفريقي.

وضمن بيراميدز مشاركته في كأس إنتركونتيننتال، إذ نجح الفريق في الفوز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قبل أن يحرج أهلي جدة السعودي على ملعب الإنماء، حيث حقق السماوي الفوز أمام الراقي بثلاثية.

وتفوق بيراميدز على أهلي جدة بنتيجة (3-1) ليتوج بكأس القارات الثلاث أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ليرفع رصيده من الألقاب إلى 3 بطولات.