وصلت بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد الفوز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1 في إنتركونتيننتال.

وانتصر بيراميدز مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 3-1 على الأهلي السعودي في إطار مباريات الدور الثاني من بطولة كأس القارات "إنتركونتينتتال 2025".

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن بعثة بيراميدز وصلت إلى القاهرة قبل قليل وذلك بعد الفوز على الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.

وأضاف المصدر أن بيراميدز سوف يبدأ غدًا الخميس الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري بالأخص وأن المباراة ستقام يوم السبت المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز سوف يسافر إلى رواندا يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر بيراميدز الفائز من ديربي الأمريكتين استعدادا لمواجهته في الدور قبل النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، والفائز من هذه المواجهة سوف يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان بطل قارة أوروبا في المباراة النهائية.

وشارك بيراميدز في هذه إنتركونتيننتال بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.