تحدث محمد ناجي جدو، المدرب العام بنادي بيراميدز، عن فوز الفريق أمام أهلي جدة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتوج بيراميدز بكأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ بعد الفوز أمام أهلي جدة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إنتركونتيننتال، وأقيم اللقاء على ملعب الإنماء.

تصريحات جدو

استهل محمد ناجي جدو، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة أمام أهلي جدة وأشكر اللاعبين على الأداء والروح والرجولة، خاصة أننا نلعب خارج ملعبنا أمام جماهير كبيرة وأشكر اللاعبين على الفوز واستحقينا الفوز نتيجة وأداء".

وأضاف: "طموحنا الوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة وتخطينا أول خطوة، ونركز حاليًا على الدوري العام وعندما تأتي المرحلة الجديدة سنبدأ التفكير فيها".

وأكمل: "توقعنا أن نقدم مباراة كبيرة ودرسنا فريق أهلي جدة جيدًا وكنا ندرك وجود مشاكل لديهم بين ثنائي الدفاع ولذلك دفعنا بماييلي وكذلك قطة للضغط على قلبي الدفاع وقدما مباراة كبيرة وشكلا خطورة كبيرة على مرمى الأهلي".

وزاد: "دفعنا بمحمود زلاكة من أجل المشاركة في الجبهة اليمنى مع الشيبي، من أجل استغلال سرعة الثنائي وأدوا بشكل جيد، ودفعنا بكريم حافظ مع محمد حمدي في الجبهة اليمنى من أجل غلق أي سبل للخطورة".

وواصل جدو: "بلاتي توريه أدى جيدًا في الوسط، وسامي وعلي جبر وأسامة جلال، أدوا مباراة جيدة جدًا وتمكنوا من السيطرة على إيفان توني، والشناوي قدم أفضل مبارياته وأشكر جميع اللاعبين".

وأتم جدو: "ما خططنا له حققناه وفزنا بالمباراة نتيجة وأداء، الشناوي منذ الموسم الماضي كان لديه دور كبير في البطولات التي حققها النادي، وقدم مستوى جيد في أفريقيا وأمس كذلك تصدى للعديد من الكرات الصعبة".