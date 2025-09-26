المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:42 م 26/09/2025
أسامة جلال مدافع بيراميدز

أسامة جلال مدافع بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع أسامة جلال، خلال مباراة الأهلي السعودي، في إطار كأس إنتركونتيننتال.

وغادر أسامة جلال مصابًا في نهاية الشوط الأول، خلال اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والأهلي السعودي على ملعب الإنماء بجدة، والتي حسمها بيراميدز وتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

أوضح المنيري في تصريحات رسمية، أن أسامة جلال خضع لأشعة مؤخرًا أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار طبيب نادي بيراميدز، إلى أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي، من أجل تسريع عودة مدافع الفريق للملاعب.

وكان بيراميدز قد تفوق على نظيره الأهلي السعودي، بثلاثية مقابل هدف، بفضل هاتريك المهاجم إبراهيم ماييلي، ليفوز بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

