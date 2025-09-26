طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع أسامة جلال، خلال مباراة الأهلي السعودي، في إطار كأس إنتركونتيننتال.

وغادر أسامة جلال مصابًا في نهاية الشوط الأول، خلال اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والأهلي السعودي على ملعب الإنماء بجدة، والتي حسمها بيراميدز وتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

أوضح المنيري في تصريحات رسمية، أن أسامة جلال خضع لأشعة مؤخرًا أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشار طبيب نادي بيراميدز، إلى أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي، من أجل تسريع عودة مدافع الفريق للملاعب.

وكان بيراميدز قد تفوق على نظيره الأهلي السعودي، بثلاثية مقابل هدف، بفضل هاتريك المهاجم إبراهيم ماييلي، ليفوز بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.