كلام فى الكورة
بمشاركة بيراميدز.. قطر تستضيف منافسات كأس إنتركونتيننتال 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:34 م 28/09/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، استضافة قطر المباريات الثلاث المتبقية من بطولة إنتركونتيننتال 2025.

وكان بيراميدز قد وصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتننتال بعد الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1.

وتُقام المُلقّبة بديربي الأمريكيتين يوم الأربعاء 10، وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي بطل كأس اتحاد أمريكا الشمالية، بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادورس 2025 الذي ستُحدد هويته في 29 نوفمبر المقبل.

موعد نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

علمًا أن الفائز بالديربي سيواجه بيراميدز بكأس التحدي يوم السبت 13 ديسمبر 2025.

كما فاز بيراميدز على أوكلاند سيتي في مباراة الدور التمهيدي بنتيجة 3-0.

نهائي كأس إنتركونتيننتال

وتقام المباراة النهائي لبطولة إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي وباريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ضمن معركة لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية.

وكان ريال مدريد قد توج بلقب كأس إنتركونتيننتال النسخة الماضية، بعد عودة البطولة لأول مرة منذ 20 عامًا.

 

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
باريس سان جيرمان قطر أهلي جدة بيراميدز إنتركونتيننتال

