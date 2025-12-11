المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيان رسمي.. استبعاد حارس فلامنجو من موقعة بيراميدز في إنتركونتيننتال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:20 م 11/12/2025
ماتيوس كونيا

ماتيوس كونيا حارس فلامنجو

يخوض بيراميدز مواجهة من العيار الثقيل ضد فلامنجو البرازيلي بحثًا عن تاريخ جديد في بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وتقام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو في السابعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "أحمد بن علي" في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

والفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو سيحصد لقب كأس التحدي ثم يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي إنتركونتيننتال.

وسيفقد فلامنجو حارسه الأساسي ماتيوس كونيا ضد بيراميدز في نصف نهائي إنتركونتيننتال.

وبحسب بيان نادي فلامنجو عاد ماتيوس كونيا إلى منزله في البرازيل، اليوم الخميس، لحضور ولادة طفله الأول، ونظرًا لأن لوائح البطولة لا تسمح بتسجيل لاعبين جدد، فلن يتمكن النادي من استدعاء لاعب آخر ليحل محله في قائمة الفريق.

وأضافت أن أجوستين روسي سيكون حارس فلامنجو ضد بيراميدز، والحارس الثالث هو ديوجو ألفيس.

وكان ماتيوس كونيا، البالغ من العمر 24 عامًا، لعب 56 مباراة مع فلامنجو منذ ظهوره الأول في عام 2020.

 

فلامنجو بيراميدز إنتركونتيننتال موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg