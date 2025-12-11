يخوض بيراميدز مواجهة من العيار الثقيل ضد فلامنجو البرازيلي بحثًا عن تاريخ جديد في بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وتقام مباراة بيراميدز ضد فلامنجو في السابعة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "أحمد بن علي" في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

والفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو سيحصد لقب كأس التحدي ثم يتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي إنتركونتيننتال.

وسيفقد فلامنجو حارسه الأساسي ماتيوس كونيا ضد بيراميدز في نصف نهائي إنتركونتيننتال.

وبحسب بيان نادي فلامنجو عاد ماتيوس كونيا إلى منزله في البرازيل، اليوم الخميس، لحضور ولادة طفله الأول، ونظرًا لأن لوائح البطولة لا تسمح بتسجيل لاعبين جدد، فلن يتمكن النادي من استدعاء لاعب آخر ليحل محله في قائمة الفريق.

وأضافت أن أجوستين روسي سيكون حارس فلامنجو ضد بيراميدز، والحارس الثالث هو ديوجو ألفيس.

وكان ماتيوس كونيا، البالغ من العمر 24 عامًا، لعب 56 مباراة مع فلامنجو منذ ظهوره الأول في عام 2020.