يخوض فريق بيراميدز مباراة مرتقبة عندما يلعب ضد منافسه فلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2025".

وكان فريق بيراميدز قد تأهل إلى هذا الدور عقب الفوز على أهلي جدة بنتيجة 3-1، حيث سجل الدولي الكونغولي فيستون مايلي ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك الراقي.

في المقابل، جاء تأهل فريق فلامنجو البرازيلي – بطل كأس ليبرتادوريس – عقب الفوز على كروز أزول المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب (أحمد بن علي)، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".

المباراة: بيراميدز × فلامنجو

الحكم: القطري عبد الرحمن الجاسم

التوقيت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة

الموعد: السبت 13 ديسمبر 2025

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 2

المعلق: علي محمد علي