كلام فى الكورة
بتواجد المحترفين.. أسامة نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لكأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:55 م 01/09/2025
منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر الجاري.

وينطلق معسكر منتخب مصر، اليوم الاثنين، استعدادًا لخوض بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب، في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر المقبل.

قائمة منتخب مصر

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراس المرمى: عبد المنعم تامر- أحمد وهب - أحمد منشاوي - حازم جمال.

خط الدفاع: محمد سيمر - أحمد نايل - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - مؤمن شريف - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا - أحمد حيد - محمد السيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابرييل - عمر عبد المجيد - رضوان حمزاوي - محمد عبد الله - عمر سيد معوض - ياسين عاطف - حامد عبد الله - عمرو خالد بيبو - أحمد شرف - عمر خضر.

خط الهجوم: أدهم كريم - أيمن أمير - محمد هيثم.

وشهدت قائمة منتخب مصر، تواجد سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وتيبو جابريل لاعب هوفنهايم الألماني، وعمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو بيبو لاعب أراو السويسري، ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير الفرنسي، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني. 

مجموعة مصر في كأس العالم

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى لكأس العالم، والتي تضم تشيلي واليابان ونيوزيلندا.

كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب أسامة نبيه

