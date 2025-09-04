المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
استعدادًا للمونديال.. منتخب مصر للشباب يتعادل مع الجبلين وديًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:24 ص 04/09/2025
منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر للشباب، ونظيره فريق الجبلين السعودي، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم في تشيلي.

وتعادل منتخب الشباب أمام الجبلين بنتيجة (3-3)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المشروع الوطني المنتخبات بمدينة السادس من أكتوبر ضمن تحضيراته لكأس العالم للشباب.

بتواجد إستيفاو وجارناتشو.. قائمة تشيلسي لدوري أبطال أوروبا

مباراة منتخب الشباب

شهدت مباراة منتخب الشباب أمام الجبلين، قوة واضحة وندية خاصة في الشوط الثاني من اللقاء، وأحرز ثلاثية أحفاد الفراعنة، محمد حامد هدفين ومحمد السيد هدف.

وسيطر منتخب الشباب على معظم فترات اللقاء فى الشوط الأول أداءً ونتيجة.

ودخل المنتخب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: مهاب سامي، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي.

خط الوسط: سفاجا، محمد السيد، كاباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله، محمد حامد، عمرو بيبو؟

وشارك أحمد نائل بدلًا من معتز محمد، ومؤمن شريف بدلًا من مهاب سامي، وعمر خضر بدلًا من بيبو، ووهب بدلًا من عبد المنعم، وأحمد سمير بدلًا محمد عبد الله، وأدهم كريم بدلًا من محمد السيد، وأحمد وحيد بدلًا من سفاجا.

وكيله ليلا كورة: تدريب الأهلي شرف كبير.. وميكالي ما زال مرتبطًا بالكرة المصرية

تصريح أسامة نبيه

رأى أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن المباراة احتكاك قوي ومفيد للفراعنة قبل المونديال، خاصة وأنها أمام فريق قوي كما أنها فرصة جيدة جدًا للاطمئنان على مستوي اللاعبين.

كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب الجبلين

