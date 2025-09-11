المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

تضم 4 محترفين.. قائمة منتخب مصر تحت 20 سنة لمونديال الشباب في تشيلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:25 م 11/09/2025
منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، قائمة اللاعبين المسافرين لمعسكر تشيلي الذي ينطلق في 13 سبتمبر الجاري، للتحضير وخوض نهائيات كأس العالم للشباب، في تشيلي.

تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في تشيلي، يوم 27 من شهر سبتمر الحالي زتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل.

قائمة منتخب مصر للشباب

قائمة منتخب للشباب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم، ضمت 19 لاعبًا من 8 أندية محلية، بالإضافة إلى 4 لاعبين محترفين ضمن أندية في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، ياسين عاطف (الأهلي)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد شرف (المصري)، محمد هيثم (الأهلي).

مواعيد الجولة الأولى من مباريات كأس العالم للشباب في تشيلي.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة مصر - شباب القادمة
كأس العالم للشباب منتخب مصر للشباب منتخب مصر تحت 20 عامًا كأس العالم تحت 20 سنة

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
