أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، قائمة اللاعبين المسافرين لمعسكر تشيلي الذي ينطلق في 13 سبتمبر الجاري، للتحضير وخوض نهائيات كأس العالم للشباب، في تشيلي.

تنطلق منافسات نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، في تشيلي، يوم 27 من شهر سبتمر الحالي زتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل.

قائمة منتخب مصر للشباب

قائمة منتخب للشباب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم، ضمت 19 لاعبًا من 8 أندية محلية، بالإضافة إلى 4 لاعبين محترفين ضمن أندية في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا.

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، ياسين عاطف (الأهلي)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد شرف (المصري)، محمد هيثم (الأهلي).

مواعيد الجولة الأولى من مباريات كأس العالم للشباب في تشيلي.. طالع التفاصيل من هنا