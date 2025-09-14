وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاما، إلى تشيلى لخوض معسكر مغلق هناك استعدادا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبا.

وتخلل الرحلة ترانزيت فى تركيا لمدة 7 ساعات، قبل الوصول إلى تشيلي صباح اليوم الأحد.

ويتواجد منتخب الشباب في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، بجانب كل من، تشيلي، واليابان ونيوزيلندا.

استعدادات منتخب الشباب قبل كأس العالم

ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومى 18 و21 سبتمبر الجارى قبل انطلاق مباريات المجموعة الأولى.

من جانبه، أكد ماهر المهدي سفير مصر فى دولة تشيلي جاهزية السفارة المصرية لاستقبال بعثة منتخب شباب مصر، وتهيأت كافة الأجواء.

وأوضح السفير، أن الأجواء فى تشيلي رائعة، حيث إن الجو مشمس نهارًا ويميل للبرودة ليلًا، مشددا على أن السفارة المصرية فى تشيلي تواصلت مع وزارة الرياضة هناك وأنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال البعثة فى سانتياجو متمنيا كل التوفيق للمنتخب المصري فى مهمته الوطنية بالمونديال.