يشهد اليوم السبت، عدد من المباريات المرتقبة على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى انطلاق مشوار منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 عامًا.

طالع جدول مباريات اليوم السبت بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم

كأس العالم تحت 20 عاما

اليابان - مصر (11 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD المفتوحة.

الدوري المصري

زد - حرس الحدود (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

المصري - بتروجيت (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

بيراميدز - طلائع الجيش (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

برينتفورد - مانشستر يونايتد (2:30 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

تشيلسي - برايتون (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 6.

مانشستر سيتي - بيرنلي (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

كريستال بالاس - ليفربول (5 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد (5:15 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

دوري أبطال أفريقيا

جيبوتي تيليكوم - أيجل نوار (2 مساءً).

كأس الكونفدرالية

الزمالة - ديكيداها (7 مساءً).

الدوري الإيطالي

يوفنتوس - أتالانتا (7 مساءً).

كالياري - إنتر ميلان (9:45 مساءً).

الدوري الفرنسي

تولوز - نانت (8 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 5.

باريس سان جيرمان - أوكسير (10:05 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري السعودي

الرياض - نيوم (6:20 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الفتح - القادسية (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.