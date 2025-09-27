المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام اليابان في كأس العالم للشباب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:43 م 27/09/2025
منتخب الشباب

منتخب مصر للشباب

يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره اليابان، في مستهل مشواره بكأس العالم للشباب، التي تستضيف تشيلي منافساتها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر.

ويواجه منتخب مصر نظيره اليابان، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، مساء اليوم السبت.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من اليابان، تشيلي، ونيوزيلندا، ويبحث الفراعنة عن تحقيق إنجاز من خلال المشاركة في البطولة.

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر للشباب

تنطلق المباراة بين منتخب مصر واليابان، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" المباراة بين منتخب مصر واليابان، التي ستقام ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).

 

