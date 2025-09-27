يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره اليابان، في مستهل مشواره بكأس العالم للشباب، التي تستضيف تشيلي منافساتها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر.

ويواجه منتخب مصر نظيره اليابان، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، مساء اليوم السبت.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من اليابان، تشيلي، ونيوزيلندا، ويبحث الفراعنة عن تحقيق إنجاز من خلال المشاركة في البطولة.

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر للشباب

تنطلق المباراة بين منتخب مصر واليابان، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" المباراة بين منتخب مصر واليابان، التي ستقام ضمن منافسات كأس العالم للشباب.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، أحمد وهب (المصري)، أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

خط الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود)، أحمد عابدين (الأهلي)، عبد الله بوستنجي (زد)، معتز محمد (حرس الحدود)، مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)، مهاب سامي (إنبي).

خط الوسط: أحمد خالد كباكا (زد)، محمد السيد (الزمالك)، أحمد وحيد (غزل المحلة)، سيف سفاجا (إنبي)، سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)، تيبو جابريال (ماينز الألماني).

خط الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي)، عمر سيد معوض (الأهلي)، حامد عبد الله (إنبي)، عمرو "بيبو" (أراو السويسري)، عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد هيثم (الأهلي).